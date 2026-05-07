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Vidéo : Un créateur japonais a utilisé l'IA pour s'inviter dans plusieurs blockbusters

Posté par Pettoman le 7/5/2026 14:31:42

vidéo incruste film blockbuster ia intelligence artificiel
Ce Japonais utilise l'intelligence artificielle pour s'infiltrer dans des films, et le résultat est comique.




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  • Vidéo : L'Apprenti Jedi « Episode 2 - Vêtue comme une reine » (Kevin s'incruste)
  • Vidéo : Le meme « For the better, right? » version IA
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Ceriug
    Posté le: 7/5/2026 15:04  Mis à jour: 7/5/2026 15:04
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2012
    Envois: 613
    Karma: 843
     Re: Un créateur japonais a utilisé l'IA pour s'...
     0 
    Donc Maryjane voulait embrasser l’œil de Peter?
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