Vidéo : Un chasseur garde son sang-froid face aux charges d'intimidation d'une ourse

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Speedball2
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Posté le: 8/5/2026 14:32 Mis à jour: 8/5/2026 14:32
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Je suis accro
Inscrit le: 10/11/2013
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Re: Un chasseur garde son sang-froid face aux charges d&a...
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C'est surtout qu'ils n'ont plus de munition.
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Nebinaf
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Posté le: 8/5/2026 14:43 Mis à jour: 8/5/2026 14:43
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Je suis accro
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Re: Un chasseur garde son sang-froid face aux charges d&a...
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Emerys
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Posté le: 8/5/2026 16:17 Mis à jour: 8/5/2026 16:17
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Je suis accro
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Re: Un chasseur garde son sang-froid face aux charges d&a...
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Ouais, t’es chez toi avec tes gosses quand un type déboule avec un fusil et son chien qui gueule, et il faudrait encore que tu t’excuses de réagir violemment
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ThomGamer
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Posté le: 8/5/2026 16:25 Mis à jour: 8/5/2026 16:25
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Je suis accro
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Re: Un chasseur garde son sang-froid face aux charges d&a...
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On a la vidéo, on peut donc en conclure que l'ourse n'a pas bouffé la caméra.
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