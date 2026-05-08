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Vidéo : Un chasseur garde son sang-froid face aux charges d'intimidation d'une ourse

Posté par domi13180 le 8/5/2026 14:21:04

vidéo chasseur ours charge intimidation fusil sang froid
Le gars a dit avoir fait exprès de ne pas tirer car elle protégeait des petits.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un homme crie sur un ours qui le charge
  • Vidéo : Un chasseur se filme après avoir été attaqué par un ours
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Speedball2
    Posté le: 8/5/2026 14:32  Mis à jour: 8/5/2026 14:32
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/11/2013
    Envois: 523
    Karma: 372
     Re: Un chasseur garde son sang-froid face aux charges d&a...
     1 
    C'est surtout qu'ils n'ont plus de munition.
    Nebinaf
    Posté le: 8/5/2026 14:43  Mis à jour: 8/5/2026 14:43
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1566
    Karma: 2694
     Re: Un chasseur garde son sang-froid face aux charges d&a...
     0 
    La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2857044

    L'intégrale de l'ours bleu
    Emerys
    Posté le: 8/5/2026 16:17  Mis à jour: 8/5/2026 16:17
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1309
    Karma: 1894
     Re: Un chasseur garde son sang-froid face aux charges d&a...
     1 
    Ouais, t’es chez toi avec tes gosses quand un type déboule avec un fusil et son chien qui gueule, et il faudrait encore que tu t’excuses de réagir violemment
    ThomGamer
    Posté le: 8/5/2026 16:25  Mis à jour: 8/5/2026 16:25
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1927
    Karma: 3895
    En ligne !
     Re: Un chasseur garde son sang-froid face aux charges d&a...
     0 
    On a la vidéo, on peut donc en conclure que l'ourse n'a pas bouffé la caméra.
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