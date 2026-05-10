

Vidéo : Et maintenant ils vont faire comment ? Posté par domi13180

Ca pourrait donner des idées à Denis Brogniart.



Vidéo (36s) : On peut tenir à combien sur pieu d'amarrage ?





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 86037 Karma: 9658 Re: Et maintenant ils vont faire comment ? Re: Et maintenant ils vont faire comment ? 1 J'ai voulu regarder comment ils faisaient pour revenir sans se mouiller, mais la vidéo vers laquelle ça envoie est privé. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3657 Karma: 2660 Re: Et maintenant ils vont faire comment ? Re: Et maintenant ils vont faire comment ? 0 Crazy-13 Avec une échelle (c'est dans le spoil ) Avec une échelle (c'est dans le spoil Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.