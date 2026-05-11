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Vidéo : Accident avec un bus de ramassage scolaire

Posté par Wiliwilliam le 11/5/2026 17:03:57

vidéo distraction telephone accident pickup bus scolaire collision
Ce bus scolaire n'est pas assez gros pour ce conducteur de pickup distrait.




Sur le même sujet :
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 11/5/2026 17:13  Mis à jour: 11/5/2026 17:13
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86045
    Karma: 9663
     Re: Accident avec un bus de ramassage scolaire
     0 
    Quelle idée aussi de s'arrêter comme ça au milieu de la route avec le soleil dans le dos... 🙄

    j'espère vraiment que le prudent conducteur de ce minuscule pickup inoffensif, aura été indemnisé comme il se doit, et qu'il va bien. 😇
    Tempo123
    Posté le: 11/5/2026 17:34  Mis à jour: 11/5/2026 17:34
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 7/9/2020
    Envois: 511
    Karma: 1760
     Re: Accident avec un bus de ramassage scolaire
     0 
    Citation :
    un automobiliste distrait par son téléphone


    C'est donc la faute du téléphone qui a distrait notre conducteur !
    zorgOne
    Posté le: 11/5/2026 17:58  Mis à jour: 11/5/2026 17:58
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 449
    Karma: 626
     Re: Accident avec un bus de ramassage scolaire
     0 
    Citation :

    @Crazy-13
    j'espère vraiment que le prudent conducteur de ce minuscule pickup inoffensif, aura été indemnisé comme il se doit, et qu'il va bien. 😇

    espérer le malheur des autres... le sarcasme... la haine quoi...
    Crazy-13
    Posté le: 11/5/2026 18:03  Mis à jour: 11/5/2026 18:03
    #4
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86045
    Karma: 9663
     Re: Accident avec un bus de ramassage scolaire
     0 
    😈
    Haut de page Haut  
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