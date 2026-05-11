

Vidéo : Accident avec un bus de ramassage scolaire Posté par Wiliwilliam

Ce bus scolaire n'est pas assez gros pour ce conducteur de pickup distrait.



Vidéo (28s) : Conducteur distrait vs Bus scolaire





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j'espère vraiment que le prudent conducteur de ce minuscule pickup inoffensif, aura été indemnisé comme il se doit, et qu'il va bien. Quelle idée aussi de s'arrêter comme ça au milieu de la route avec le soleil dans le dos...j'espère vraiment que le prudent conducteur de ce minuscule pickup inoffensif, aura été indemnisé comme il se doit, et qu'il va bien. Tempo123 Je suis accro Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 511 Karma: 1760 Re: Accident avec un bus de ramassage scolaire Re: Accident avec un bus de ramassage scolaire 0 un automobiliste distrait par son téléphone



C'est donc la faute du téléphone qui a distrait notre conducteur ! Citation :C'est donc la faute du téléphone qui a distrait notre conducteur ! zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 449 Karma: 626 Re: Accident avec un bus de ramassage scolaire Re: Accident avec un bus de ramassage scolaire 0

@Crazy-13

j'espère vraiment que le prudent conducteur de ce minuscule pickup inoffensif, aura été indemnisé comme il se doit, et qu'il va bien.

espérer le malheur des autres... le sarcasme... la haine quoi... Citation :espérer le malheur des autres... le sarcasme... la haine quoi... Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 86045 Karma: 9663 Re: Accident avec un bus de ramassage scolaire Re: Accident avec un bus de ramassage scolaire 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.