Vidéo : Accident avec un bus de ramassage scolaire
Posté par Wiliwilliam le 11/5/2026 17:03:57
Ce bus scolaire n'est pas assez gros pour ce conducteur de pickup distrait.
- Vidéo (28s) : Conducteur distrait vs Bus scolaire
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Vidéo : Accident avec un bus de ramassage scolaire
Posté par Wiliwilliam le 11/5/2026 17:03:57
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