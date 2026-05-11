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Vidéo : Le résultat plutôt intéressant d'un accident de moto au Canada

Posté par domi13180 le 11/5/2026 17:35:57

vidéo moto voiture feu circulation accident collision suspendu
Une grave collision s’est produite à un carrefour au Canada. L’impact était suffisamment violent pour propulser la moto haut dans les airs, où elle est restée suspendue à un poteau de feu de circulation.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Ashyak
    Posté le: 11/5/2026 17:56  Mis à jour: 11/5/2026 17:56
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 1/4/2012
    Envois: 1015
    Karma: 546
     Re: Le résultat plutôt intéressant d'un accident de ...
     0 
    (Samedi* 9 mai, pas vendredi.)
    zorgOne
    Posté le: 11/5/2026 18:00  Mis à jour: 11/5/2026 18:00
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 449
    Karma: 626
     Re: Le résultat plutôt intéressant d'un accident de ...
     0 
    @Koreus t'aurais pas des décapitations ?
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