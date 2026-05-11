|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
|
|Membre
|Points
|1
|domi13180
|2752
|2
|FMJ65
|2088
|3
|Kilroy1
|1666
|4
|Wiliwilliam
|1339
|5
|MYRRZINN
|472
|6
|alfosynchro
|431
|7
|Daniellou
|375
|8
|Crazy-13
|357
|9
|Baba-Yaga
|289
|10
|Asmodee88
|252
|
Vidéo : Le résultat plutôt intéressant d'un accident de moto au Canada
Une grave collision s’est produite à un carrefour au Canada. L’impact était suffisamment violent pour propulser la moto haut dans les airs, où elle est restée suspendue à un poteau de feu de circulation.
Sur le même sujet :Source : Forum
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|Auteur
|Conversation
|
Ashyak
|
Posté le: 11/5/2026 17:56 Mis à jour: 11/5/2026 17:56
|
Je suis accro
Inscrit le: 1/4/2012
Envois: 1015
Karma: 546
|
Re: Le résultat plutôt intéressant d'un accident de ...
0
(Samedi* 9 mai, pas vendredi.)
|
|
|
zorgOne
|
Posté le: 11/5/2026 18:00 Mis à jour: 11/5/2026 18:00
|
Je m'installe
Inscrit le: 7/3/2022
Envois: 449
Karma: 626
|
Re: Le résultat plutôt intéressant d'un accident de ...
0
@Koreus t'aurais pas des décapitations ?
|
|
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.