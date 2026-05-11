

Vidéo : Le résultat plutôt intéressant d'un accident de moto au Canada Posté par domi13180

Une grave collision s’est produite à un carrefour au Canada. L’impact était suffisamment violent pour propulser la moto haut dans les airs, où elle est restée suspendue à un poteau de feu de circulation.



Vidéo (49s) : Une moto suspendue à un feu tricolore après un accident





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 1015 Karma: 546 Re: Le résultat plutôt intéressant d'un accident de ... Re: Le résultat plutôt intéressant d'un accident de ... 0 (Samedi* 9 mai, pas vendredi.) zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 449 Karma: 626 Re: Le résultat plutôt intéressant d'un accident de ... Re: Le résultat plutôt intéressant d'un accident de ... 0 @Koreus t'aurais pas des décapitations ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.