Vidéo : Des pompiers utilisent l'effet Venturi pour éteindre un incendie

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poiuytreza525
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Posté le: 11/5/2026 19:35 Mis à jour: 11/5/2026 19:35
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Je masterise !
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Re: Des pompiers utilisent l'effet Venturi pour étei...
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Pas mal mais je me serais pas mis devant la fenêtre pour le faire toutefois.
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avalon471
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Posté le: 11/5/2026 19:44 Mis à jour: 11/5/2026 19:44
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Je masterise !
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Re: Des pompiers utilisent l'effet Venturi pour étei...
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shojo
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Posté le: 11/5/2026 19:48 Mis à jour: 11/5/2026 19:48
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Je m'installe
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Re: Des pompiers utilisent l'effet Venturi pour étei...
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Ils sont bêtes, ils ont dirigé le jet vers l'extérieur. Pour éteindre le feu, il faut gicler l'eau dessus. Tout le monde sait ça.
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Moana
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Posté le: 11/5/2026 19:56 Mis à jour: 11/5/2026 19:56
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Je m'installe
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Re: Des pompiers utilisent l'effet Venturi pour étei...
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Ca ne peut fonctionner que s'il n'y a aucune autre ouverture dans la pièce enflammée...
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