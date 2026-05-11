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Vidéo : Des pompiers utilisent l'effet Venturi pour éteindre un incendie

Posté par FMJ65 le 11/5/2026 19:06:48

vidéo effet venturi physique pompier incendie lance eau depression aspiration
L’eau de la lance est dirigée parallèlement à la fenêtre. Elle crée une dépression qui aspire l’air de la pièce en feu.
Qui dit pas d’air, dit plus de feu.





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    Auteur Conversation
    poiuytreza525
    Posté le: 11/5/2026 19:35  Mis à jour: 11/5/2026 19:35
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
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    Karma: 1289
     Re: Des pompiers utilisent l'effet Venturi pour étei...
     0 
    Pas mal mais je me serais pas mis devant la fenêtre pour le faire toutefois.
    avalon471
    Posté le: 11/5/2026 19:44  Mis à jour: 11/5/2026 19:44
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
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    Karma: 1631
     Re: Des pompiers utilisent l'effet Venturi pour étei...
     1 
    shojo
    Posté le: 11/5/2026 19:48  Mis à jour: 11/5/2026 19:48
    #3
    Je m'installe
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     Re: Des pompiers utilisent l'effet Venturi pour étei...
     1 
    Ils sont bêtes, ils ont dirigé le jet vers l'extérieur. Pour éteindre le feu, il faut gicler l'eau dessus. Tout le monde sait ça.
    Moana
    Posté le: 11/5/2026 19:56  Mis à jour: 11/5/2026 19:56
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 21/5/2015
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     Re: Des pompiers utilisent l'effet Venturi pour étei...
     1 
    Ca ne peut fonctionner que s'il n'y a aucune autre ouverture dans la pièce enflammée...
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