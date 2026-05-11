

Vidéo : Des pompiers utilisent l'effet Venturi pour éteindre un incendie Posté par FMJ65

L’eau de la lance est dirigée parallèlement à la fenêtre. Elle crée une dépression qui aspire l’air de la pièce en feu.

Qui dit pas d’air, dit plus de feu.





Vidéo (54s) : Extinction d'un incendie en utilisant l'effet Venturi





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