

Vidéo : Singularity, la dernière animation de Blender Studio Posté par DoubleZ

Blender Studio a dévoilé sur YouTube leur dernière animation appelée Singularity



Vidéo (6mn30s) : Singularity





Sur le même sujet :

Vidéo : WING IT! (Blender Studio) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.