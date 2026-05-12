Vidéo : Singularity, la dernière animation de Blender Studio
Posté par DoubleZ le 12/5/2026 18:11:08
Blender Studio a dévoilé sur YouTube leur dernière animation appelée Singularity
- Vidéo (6mn30s) : Singularity
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Vidéo : Singularity, la dernière animation de Blender Studio
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