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Vidéo : Un chat regarde sa maitresse couper des oignons

Posté par domi13180 le 12/5/2026 18:51:32

vidéo chat oignon larme oeil pleurer
Il n’y a pas que les humains que les oignons font pleurer.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Le chaton et l'oignon
  • Vidéo : Comment couper des oignons sans pleurer
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Emerys
    Posté le: 12/5/2026 19:39  Mis à jour: 12/5/2026 19:39
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1312
    Karma: 1898
     Re: Un chat regarde sa maitresse couper des oignons
     1 
    C’est plutôt la bande son qui le fait pleurer
    corent2
    Posté le: 12/5/2026 19:54  Mis à jour: 12/5/2026 19:54
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 29/10/2013
    Envois: 1760
    Karma: 5081
     Re: Un chat regarde sa maitresse couper des oignons
     0 
    C'est quoi cet audio de con ?

    Eh ! eh ! eh ! eh ! eh ! Ehhhhhhh... Ehhhhhhh?
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