Vidéo : Un chat regarde sa maitresse couper des oignons
Posté par domi13180 le 12/5/2026 18:51:32
Il n’y a pas que les humains que les oignons font pleurer.
- Vidéo (17s) : Chat vs Oignons
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Vidéo : Un chat regarde sa maitresse couper des oignons
Posté par domi13180 le 12/5/2026 18:51:32
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