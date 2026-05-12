

Vidéo : Un chat regarde sa maitresse couper des oignons Posté par domi13180

Il n’y a pas que les humains que les oignons font pleurer.



Vidéo (17s) : Chat vs Oignons





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Vidéo : Le chaton et l'oignon Vidéo : Comment couper des oignons sans pleurer Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1312 Karma: 1898 Re: Un chat regarde sa maitresse couper des oignons Re: Un chat regarde sa maitresse couper des oignons 1 C’est plutôt la bande son qui le fait pleurer corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1760 Karma: 5081 Re: Un chat regarde sa maitresse couper des oignons Re: Un chat regarde sa maitresse couper des oignons 0 C'est quoi cet audio de con ?



Eh ! eh ! eh ! eh ! eh ! Ehhhhhhh... Ehhhhhhh? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.