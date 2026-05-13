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Vidéo : Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdre ?

Posté par Kilroy1 le 13/5/2026 14:46:36

vidéo enfant joueur pingpong tennis table joli coup
Pendant un match de ping-pong, un des joueurs réalise un joli coup.




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 13/5/2026 16:25  Mis à jour: 13/5/2026 16:25
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86073
    Karma: 9686
     Re: Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdr...
     3 
    Même sans rester au sol, il ne dépassait pas plus que ça de la table. 😁
    Padma
    Posté le: 13/5/2026 16:32  Mis à jour: 13/5/2026 16:32
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2463
    Karma: 4458
     Re: Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdr...
     3 
    C'est tellement brillant qu'on pardonne la faute dans brillant.
    Khalimero
    Posté le: 13/5/2026 18:34  Mis à jour: 13/5/2026 18:34
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/6/2017
    Envois: 198
    Karma: 303
     Re: Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdr...
     0 
    @Padma Tu fais bien de pardonner, je prendrais bien une petite brillandise avec ça.
    myuk134679
    Posté le: 14/5/2026 17:51  Mis à jour: 14/5/2026 17:51
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 170
    Karma: 247
     Re: Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdr...
     0 
    Je mets la vidéo en favori pour montrer à mon gamin qu'il faut toujours tenter, même quand tout semble perdu.

    Même une chance sur un million, c'est beaucoup plus que zéro.
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