

Vidéo : Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdre ? Posté par Kilroy1

Pendant un match de ping-pong, un des joueurs réalise un joli coup.



Vidéo (22s) : Coup brillant au ping-pong (Catégorie U8)





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Vidéo : Un point démentiel d'attaque-défense #pingpong Vidéo : Une fille de 6 ans s'entraine au ping-pong Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 86073 Karma: 9686 Re: Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdr... Re: Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdr... 3 Même sans rester au sol, il ne dépassait pas plus que ça de la table. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2463 Karma: 4458 Re: Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdr... Re: Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdr... 3 C'est tellement brillant qu'on pardonne la faute dans brillant. Khalimero Je m'installe Inscrit le: 12/6/2017 Envois: 198 Karma: 303 Re: Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdr... Re: Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdr... 0 @Padma Tu fais bien de pardonner, je prendrais bien une petite brillandise avec ça. myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 170 Karma: 247 Re: Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdr... Re: Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdr... 0 Je mets la vidéo en favori pour montrer à mon gamin qu'il faut toujours tenter, même quand tout semble perdu.



Même une chance sur un million, c'est beaucoup plus que zéro. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.