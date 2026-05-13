Vidéo : Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdre ?
Posté par Kilroy1 le 13/5/2026 14:46:36
Pendant un match de ping-pong, un des joueurs réalise un joli coup.
- Vidéo (22s) : Coup brillant au ping-pong (Catégorie U8)
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Posté par Kilroy1 le 13/5/2026 14:46:36
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