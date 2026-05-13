Vidéo : Quelques extraits du concours d'imitation de brame du cerf en Allemagne

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Pettoman
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Posté le: 13/5/2026 20:54 Mis à jour: 13/5/2026 20:54
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Je suis accro
Inscrit le: 28/1/2009
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Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
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Me demande ce que donnerait cette vidéo avec une bande son différente !
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saihtam
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Posté le: 13/5/2026 21:24 Mis à jour: 13/5/2026 21:24
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Je m'installe
Inscrit le: 14/12/2019
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Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
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Quelqu'un peut la reposter avec le temps inversé svp ? C'est pour un ami.
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Roronoa
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Posté le: 13/5/2026 21:39 Mis à jour: 13/5/2026 21:39
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Je m'installe
Inscrit le: 23/10/2009
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Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
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Le même concours au japon, et on avait droit à des mosaïques...
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Plougaden
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Posté le: 13/5/2026 23:45 Mis à jour: 13/5/2026 23:45
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Je m'installe
Inscrit le: 6/9/2016
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Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
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Après avoir vu la vignette, je me suis dit que quelque chose n'allait pas chez moi.
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Croock
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Posté le: 13/5/2026 23:50 Mis à jour: 13/5/2026 23:50
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 21/12/2014
Envois: 22
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Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
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J'reconnais ça, c'est des conducteurs de Tesla.
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Unbearable_Bear
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Posté le: 14/5/2026 0:09 Mis à jour: 14/5/2026 0:09
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 4/5/2011
Envois: 47
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Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
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Commment est-ce que ce concours a-t-il pu rester aussi longtemps dans l'anonymat de l'internet ? L'espoir est permis, nous n'avons pas tout vu encore chers amis !
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ablator
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Posté le: 14/5/2026 8:55 Mis à jour: 14/5/2026 8:56
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Je masterise !
Inscrit le: 6/12/2005
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Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
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On est loin de l'Eurovision évidemment avec que des hommes hétéros blancs cisgenres de plus de 50 ans c'est pas un concours, c'est un entre-soi
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Banbs
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Posté le: 14/5/2026 9:27 Mis à jour: 14/5/2026 9:27
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Je m'installe
Inscrit le: 14/6/2014
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Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
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"Putain... mais qu'est-ce que j'fous là...."
à votre tour !
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Valcross
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Posté le: 14/5/2026 16:13 Mis à jour: 14/5/2026 16:13
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Je m'installe
Inscrit le: 14/6/2014
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Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
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Citation :
@Pettoman
Me demande ce que donnerait cette vidéo avec une bande son différente !
Alors imagine ce que donnerait cette bande son avec une vidéo différente
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Kendaar
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Posté le: 14/5/2026 18:03 Mis à jour: 14/5/2026 18:03
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Je masterise !
Inscrit le: 18/4/2017
Envois: 3171
Karma: 1821
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Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
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alors on garde la bande son mais a la place de la video on en met une avec des mec bourré en train de vomir
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surcouf53
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Posté le: 14/5/2026 18:05 Mis à jour: 14/5/2026 18:05
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 19/5/2018
Envois: 31
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Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
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A quoi ça cerf ?
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Crazy-13
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Posté le: 14/5/2026 19:32 Mis à jour: 14/5/2026 19:32
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 86073
Karma: 9686
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Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
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ils ont bien des têtes à le faire avec des Cerfs.
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Mykel
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Posté le: 15/5/2026 10:14 Mis à jour: 15/5/2026 10:14
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Je m'installe
Inscrit le: 8/10/2019
Envois: 161
Karma: 259
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Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
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A chacun son trip.
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