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Vidéo : Quelques extraits du concours d'imitation de brame du cerf en Allemagne

Posté par Wiliwilliam le 13/5/2026 19:41:23

vidéo imitation brame cerf phallique concours
Pendant un cours d'imitation de brame du cerf, les participants se donnent à fond.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Pettoman
    Posté le: 13/5/2026 20:54  Mis à jour: 13/5/2026 20:54
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 28/1/2009
    Envois: 845
    Karma: 1111
     Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
     2 
    Me demande ce que donnerait cette vidéo avec une bande son différente ! 🙃
    saihtam
    Posté le: 13/5/2026 21:24  Mis à jour: 13/5/2026 21:24
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 14/12/2019
    Envois: 256
    Karma: 690
     Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
     0 
    Quelqu'un peut la reposter avec le temps inversé svp ? C'est pour un ami.
    Roronoa
    Posté le: 13/5/2026 21:39  Mis à jour: 13/5/2026 21:39
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 160
    Karma: 276
     Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
     1 
    Le même concours au japon, et on avait droit à des mosaïques...
    Plougaden
    Posté le: 13/5/2026 23:45  Mis à jour: 13/5/2026 23:45
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 6/9/2016
    Envois: 142
    Karma: 762
     Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
     0 
    Après avoir vu la vignette, je me suis dit que quelque chose n'allait pas chez moi.
    Croock
    Posté le: 13/5/2026 23:50  Mis à jour: 13/5/2026 23:50
    #5
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/12/2014
    Envois: 22
     Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
     0 
    J'reconnais ça, c'est des conducteurs de Tesla.
    Unbearable_Bear
    Posté le: 14/5/2026 0:09  Mis à jour: 14/5/2026 0:09
    #6
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 4/5/2011
    Envois: 47
    Karma: 76
     Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
     2 
    Commment est-ce que ce concours a-t-il pu rester aussi longtemps dans l'anonymat de l'internet ? L'espoir est permis, nous n'avons pas tout vu encore chers amis !
    ablator
    Posté le: 14/5/2026 8:55  Mis à jour: 14/5/2026 8:56
    #7
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2015
    Karma: 3774
     Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
     0 
    On est loin de l'Eurovision évidemment avec que des hommes hétéros blancs cisgenres de plus de 50 ans c'est pas un concours, c'est un entre-soi
    Banbs
    Posté le: 14/5/2026 9:27  Mis à jour: 14/5/2026 9:27
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 14/6/2014
    Envois: 463
    Karma: 402
     Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
     4 
    "Putain... mais qu'est-ce que j'fous là...."





    à votre tour ! 😃
    Valcross
    Posté le: 14/5/2026 16:13  Mis à jour: 14/5/2026 16:13
    #9
    Je m'installe
    Inscrit le: 14/6/2014
    Envois: 304
    Karma: 415
     Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
     0 
    Citation :

    @Pettoman
    Me demande ce que donnerait cette vidéo avec une bande son différente ! 🙃


    Alors imagine ce que donnerait cette bande son avec une vidéo différente 🙂
    Kendaar
    Posté le: 14/5/2026 18:03  Mis à jour: 14/5/2026 18:03
    #10
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/4/2017
    Envois: 3171
    Karma: 1821
     Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
     0 
    alors on garde la bande son mais a la place de la video on en met une avec des mec bourré en train de vomir 🙂
    surcouf53
    Posté le: 14/5/2026 18:05  Mis à jour: 14/5/2026 18:05
    #11
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 19/5/2018
    Envois: 31
     Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
     0 
    A quoi ça cerf ?
    Crazy-13
    Posté le: 14/5/2026 19:32  Mis à jour: 14/5/2026 19:32
    #12
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86073
    Karma: 9686
     Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
     0 
    ils ont bien des têtes à le faire avec des Cerfs. 🤣
    Mykel
    Posté le: 15/5/2026 10:14  Mis à jour: 15/5/2026 10:14
    #13
    Je m'installe
    Inscrit le: 8/10/2019
    Envois: 161
    Karma: 259
     Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra...
     0 
    A chacun son trip.
    Haut de page Haut  
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