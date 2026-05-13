

Vidéo : Quelques extraits du concours d'imitation de brame du cerf en Allemagne Posté par Wiliwilliam

Pendant un cours d'imitation de brame du cerf, les participants se donnent à fond.



Vidéo (1mn) : Concours 2026 d'imitation de brame du cerf





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Vidéo : Pub Independence (Cigare) Vidéo : Un Belge ivre participe à un concours de pêche Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 845 Karma: 1111 Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... 2 Me demande ce que donnerait cette vidéo avec une bande son différente ! saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 256 Karma: 690 Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... 0 Quelqu'un peut la reposter avec le temps inversé svp ? C'est pour un ami. Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 160 Karma: 276 Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... 1 Le même concours au japon, et on avait droit à des mosaïques... Plougaden Je m'installe Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 142 Karma: 762 Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... 0 Après avoir vu la vignette, je me suis dit que quelque chose n'allait pas chez moi. Croock Je viens d'arriver Inscrit le: 21/12/2014 Envois: 22 Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... 0 J'reconnais ça, c'est des conducteurs de Tesla. Unbearable_Bear Je viens d'arriver Inscrit le: 4/5/2011 Envois: 47 Karma: 76 Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... 2 Commment est-ce que ce concours a-t-il pu rester aussi longtemps dans l'anonymat de l'internet ? L'espoir est permis, nous n'avons pas tout vu encore chers amis ! ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2015 Karma: 3774 Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... 0 On est loin de l'Eurovision évidemment avec que des hommes hétéros blancs cisgenres de plus de 50 ans c'est pas un concours, c'est un entre-soi Banbs Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 463 Karma: 402 Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... 4











à votre tour ! "Putain... mais qu'est-ce que j'fous là...."à votre tour ! Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 304 Karma: 415 Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... 0

@Pettoman

Me demande ce que donnerait cette vidéo avec une bande son différente !



Alors imagine ce que donnerait cette bande son avec une vidéo différente Citation :Alors imagine ce que donnerait cette bande son avec une vidéo différente Kendaar Je masterise ! Inscrit le: 18/4/2017 Envois: 3171 Karma: 1821 Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... 0 alors on garde la bande son mais a la place de la video on en met une avec des mec bourré en train de vomir surcouf53 Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 31 Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... 0 A quoi ça cerf ? Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 86073 Karma: 9686 Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... 0 ils ont bien des têtes à le faire avec des Cerfs. Mykel Je m'installe Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 161 Karma: 259 Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... Re: Quelques extraits du concours d'imitation de bra... 0 A chacun son trip. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.