

Vidéo : Comment démolir une cheminée version cascadeur Posté par domi13180

Une autre façon de détruire une cheminée si vous avez un camion en trop...



Vidéo (39s) : Un camion, un tremplin, une cheminée





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il fallait appeler notre ami le robot corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1761 Karma: 5086 Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur 3 J'ai mis du temps à le comprendre, mais ils l'ont fait en plusieurs fois.

Ce sont 2 camions différents, on voit qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 980 Karma: 1779 Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur 0 La première tentative a raté ... Il faut 2 camions pour faire tomber la cheminée Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 86073 Karma: 9686 Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur 2 Le budget des Missions Impossible à sacrément baissé. Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 254 Karma: 557 Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur 0

@corent2

J'ai mis du temps à le comprendre, mais ils l'ont fait en plusieurs fois.

Ce sont 2 camions différents, on voit qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs.



Ah Merci je viens de comprendre.

Après avoir vu plusieurs fois la vidéo, je ne comprenais pas pourquoi sur la première vidéo la cheminée n’est pas tombé tout de suite et sur la seconde vidéo elle a chuté deux secondes après l’impact. Citation :Ah Merci je viens de comprendre.Après avoir vu plusieurs fois la vidéo, je ne comprenais pas pourquoi sur la première vidéo la cheminée n’est pas tombé tout de suite et sur la seconde vidéo elle a chuté deux secondes après l’impact. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.