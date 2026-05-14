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Vidéo : Comment démolir une cheminée version cascadeur

Posté par domi13180 le 14/5/2026 10:50:19

vidéo cheminee camion demolition cascade cascadeur tremplin
Une autre façon de détruire une cheminée si vous avez un camion en trop...




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Voler à travers une camionnette
  • Vidéo : Cascade avec une Lada
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    JoOw68
    Posté le: 14/5/2026 10:57  Mis à jour: 14/5/2026 10:57
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 1/5/2012
    Envois: 35
    Karma: 107
     Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur
     1 
    C'est absolument débile, le camion semblait bien rouler...en plus c'est pratique ce genre de remorque, j'en aurais bien eu besoin pour mes travaux
    Chrys77
    Posté le: 14/5/2026 11:37  Mis à jour: 14/5/2026 11:37
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3662
    Karma: 2672
     Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur
     3 
    il fallait appeler notre ami le robot
    corent2
    Posté le: 14/5/2026 12:48  Mis à jour: 14/5/2026 12:48
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 29/10/2013
    Envois: 1761
    Karma: 5086
     Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur
     3 
    J'ai mis du temps à le comprendre, mais ils l'ont fait en plusieurs fois.
    Ce sont 2 camions différents, on voit qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs.
    Wiiip
    Posté le: 14/5/2026 13:06  Mis à jour: 14/5/2026 13:06
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 31/7/2007
    Envois: 980
    Karma: 1779
     Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur
     0 
    La première tentative a raté ... Il faut 2 camions pour faire tomber la cheminée 😃
    Crazy-13
    Posté le: 14/5/2026 19:38  Mis à jour: 14/5/2026 19:38
    #5
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86073
    Karma: 9686
     Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur
     2 
    Le budget des Missions Impossible à sacrément baissé. 😁
    Soyarow
    Posté le: 15/5/2026 9:26  Mis à jour: 15/5/2026 9:27
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 19/10/2019
    Envois: 254
    Karma: 557
     Re: Comment démolir une cheminée version cascadeur
     0 
    Citation :

    @corent2
    J'ai mis du temps à le comprendre, mais ils l'ont fait en plusieurs fois.
    Ce sont 2 camions différents, on voit qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs.


    Ah Merci je viens de comprendre.
    Après avoir vu plusieurs fois la vidéo, je ne comprenais pas pourquoi sur la première vidéo la cheminée n’est pas tombé tout de suite et sur la seconde vidéo elle a chuté deux secondes après l’impact.
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