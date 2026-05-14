Vidéo : Comment démolir une cheminée version cascadeur
Posté par domi13180 le 14/5/2026 10:50:19
Une autre façon de détruire une cheminée si vous avez un camion en trop...
- Vidéo (39s) : Un camion, un tremplin, une cheminée
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Vidéo : Comment démolir une cheminée version cascadeur
Posté par domi13180 le 14/5/2026 10:50:19
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