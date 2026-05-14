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Vidéo : Une maman canard emmène ses petits au parc aquatique

Posté par FMJ65 le 14/5/2026 17:34:10

vidéo canard cane caneton toboggan aquatique eau lac rampe
J'en connais qui vont vient dormir ce soir.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Une famille de canards saute dans l'eau
  • Vidéo : Des canetons font du toboggan à eau
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Nerio
    Posté le: 14/5/2026 17:38  Mis à jour: 14/5/2026 17:38
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/5/2005
    Envois: 840
    Karma: 586
     Re: Une maman canard emmène ses petits au parc aquatique
     1 
    vidéo non disponible...
    NoloZ
    Posté le: 14/5/2026 17:55  Mis à jour: 14/5/2026 17:55
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 28/1/2021
    Envois: 154
     Re: Une maman canard emmène ses petits au parc aquatique
     0 
    Citation :

    @Nerio
    vidéo non disponible...


    Abracadabra

    https://packaged-media.redd.it/5xqcwoaod90h1/pb/m2-res_854p.mp4?m=DASHPlaylist.mpd&var=sgpssan&v=1&e=1778788800&s=c084c4f34051440e92ff987633dd37e80412593f
    Ceriug
    Posté le: 14/5/2026 17:57  Mis à jour: 14/5/2026 17:57
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2012
    Envois: 614
    Karma: 843
     Re: Une maman canard emmène ses petits au parc aquatique
     0 
    @Nerio
    Crazy-13
    Posté le: 14/5/2026 19:36  Mis à jour: 14/5/2026 19:36
    #4
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86073
    Karma: 9686
     Re: Une maman canard emmène ses petits au parc aquatique
     0 
    Perso je trouve que ça manque un peu d'eau à la réception.
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