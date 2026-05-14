Vidéo : Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une montée

Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une...
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Je me suis retrouvé dans la même situation dans la monté menant à chez moi, j'ai eut le mauvaise idée de penser pouvoir repartir après m'être arrêté à mi-chemin pour déposer mon sac chez mes parents, et au finale il aurait mieux valu que je reste sur ma lancée et que j'aille déposer mon sac à pied une fois qu'il n'y aurait plus de neige sur la route.
Chrys77
Posté le: 14/5/2026 19:39 Mis à jour: 14/5/2026 19:39
Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une...
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ce véhicule existe en version 4x4 avec boite de transfert pour éviter ce genre de problème. Visiblement il possède la version 4x2 qui n'a pas l'air super . il est tellement lourd qu'il n'arrive pas a monter alors que les autre le font sans problème.
ChapoChapi
Posté le: 14/5/2026 19:56 Mis à jour: 14/5/2026 19:57