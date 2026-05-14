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Vidéo : Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une montée

Posté par Kilroy1 le 14/5/2026 18:16:25

vidéo voiture route montee glisse jeep pente bresil glissant
Au Brésil, cette route est surnommé la « Montée de la peur », surtout quand il a plu. Le conducteur de cette Jeep ne dira pas le contraire.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Voitures dans une pente glissante
  • Image : Route glissante
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    mawt1
    Posté le: 14/5/2026 18:22  Mis à jour: 14/5/2026 18:22
    #1
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 17/2/2008
    Envois: 7114
    Karma: 3410
     Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une...
     4 
    Rendu là faut la monter à reculons, poids du moteur sur roues avant motrices = meilleur adhérence

    Je sais car ca m'est des fois arrivé ^^
    Arkash
    Posté le: 14/5/2026 19:02  Mis à jour: 14/5/2026 19:02
    #2
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 3/2/2015
    Envois: 25
     Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une...
     2 
    La tristesse de ces gens qui achètent des SUV au look de 4x4.... Une Jeep avec un moteur Fiat et une transmission traction, 107cv pour 1,7 tonne ... Useless
    Crazy-13
    Posté le: 14/5/2026 19:15  Mis à jour: 14/5/2026 19:15
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86073
    Karma: 9686
     Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une...
     1 
    Je me suis retrouvé dans la même situation dans la monté menant à chez moi, j'ai eut le mauvaise idée de penser pouvoir repartir après m'être arrêté à mi-chemin pour déposer mon sac chez mes parents, et au finale il aurait mieux valu que je reste sur ma lancée et que j'aille déposer mon sac à pied une fois qu'il n'y aurait plus de neige sur la route.
    Chrys77
    Posté le: 14/5/2026 19:39  Mis à jour: 14/5/2026 19:39
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3662
    Karma: 2672
     Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une...
     4 
    Peut-être aussi un problème de pneus, usure, surgonflage, c'est pas non plus impossible
    Overdrive
    Posté le: 14/5/2026 19:41  Mis à jour: 14/5/2026 19:41
    #5
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 14/5/2026
    Envois: 1
     Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une...
     0 
    ce véhicule existe en version 4x4 avec boite de transfert pour éviter ce genre de problème. Visiblement il possède la version 4x2 qui n'a pas l'air super . il est tellement lourd qu'il n'arrive pas a monter alors que les autre le font sans problème.
    ChapoChapi
    Posté le: 14/5/2026 19:56  Mis à jour: 14/5/2026 19:57
    #6
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 13/11/2016
    Envois: 62
    Karma: 90
     Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une...
     5 
    C'est surtout un pb de pneus! Lisses ou chinois...
    Les autres passent tranquille.
    Bukowski
    Posté le: 14/5/2026 20:28  Mis à jour: 14/5/2026 20:28
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 12/7/2021
    Envois: 669
    Karma: 1352
     Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une...
     1 
    Genève, hiver 2010 : tout y était passé, même le chasse-neige....


    Hiver moins salé ... Un chasse neige emboutit quatre  voitures
    billyboy45
    Posté le: 15/5/2026 4:56  Mis à jour: 15/5/2026 4:56
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1211
    Karma: 2062
     Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une...
     1 
    Le plus humiliant c'est quand même de voir toutes les petites voitures qui passent sans problème, avec élan ou pas, alors qu'avec un SUV il galère xD
    Haut de page Haut  
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