

Vidéo : Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une montée Posté par Kilroy1

Au Brésil, cette route est surnommé la « Montée de la peur », surtout quand il a plu. Le conducteur de cette Jeep ne dira pas le contraire.



Vidéo (2mn11s) : Jeep Compass vs Montée glissante





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Vidéo : Voitures dans une pente glissante Image : Route glissante Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 7114 Karma: 3410 Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... 4 Rendu là faut la monter à reculons, poids du moteur sur roues avant motrices = meilleur adhérence



Je sais car ca m'est des fois arrivé ^^ Arkash Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2015 Envois: 25 Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... 2 La tristesse de ces gens qui achètent des SUV au look de 4x4.... Une Jeep avec un moteur Fiat et une transmission traction, 107cv pour 1,7 tonne ... Useless Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 86073 Karma: 9686 Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... 1 Je me suis retrouvé dans la même situation dans la monté menant à chez moi, j'ai eut le mauvaise idée de penser pouvoir repartir après m'être arrêté à mi-chemin pour déposer mon sac chez mes parents, et au finale il aurait mieux valu que je reste sur ma lancée et que j'aille déposer mon sac à pied une fois qu'il n'y aurait plus de neige sur la route. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3662 Karma: 2672 Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... 4 Peut-être aussi un problème de pneus, usure, surgonflage, c'est pas non plus impossible Overdrive Je viens d'arriver Inscrit le: 14/5/2026 Envois: 1 Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... 0 ce véhicule existe en version 4x4 avec boite de transfert pour éviter ce genre de problème. Visiblement il possède la version 4x2 qui n'a pas l'air super . il est tellement lourd qu'il n'arrive pas a monter alors que les autre le font sans problème. ChapoChapi Je viens d'arriver Inscrit le: 13/11/2016 Envois: 62 Karma: 90 Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... 5 C'est surtout un pb de pneus! Lisses ou chinois...

Les autres passent tranquille. Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 669 Karma: 1352 Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... 1 Genève, hiver 2010 : tout y était passé, même le chasse-neige....





Hiver moins salé ... Un chasse neige emboutit quatre voitures billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1211 Karma: 2062 Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... Re: Le conducteur d'une Jeep Compass galère dans une... 1 Le plus humiliant c'est quand même de voir toutes les petites voitures qui passent sans problème, avec élan ou pas, alors qu'avec un SUV il galère xD Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.