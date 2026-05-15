Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°592 un zap de 46 vidéos insolites
Posté par Koreus le 15/5/2026 12:10:09
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 46 vidéos compilées en 13 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (Wiliwilliam x18, domi13180 x11, FMJ65 x8, Kilroy1 x3, Daniellou x2, ablator, gilino) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.
Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (13mn44s) : Koreusity n°592
Videos:
01 - Marta Kostyuk fait une célébration originale (en tennis) pour sa victoire au Masterde Madrid - [vidéo]
02 - Guitare Lego microtonale - [vidéo]
03 - Action man Parachutiste - [vidéo]
04 - Comparer ses gros néons - [vidéo]
05 - Spider-man à la plage - [vidéo]
06 - En général ils font ça avec un poste à souder - [vidéo]
07 - Un glacier joue avec un client qui ne veut pas jouer - [vidéo]
08 - Il a été sympa de ne pas lui enlever un morceau de bidoche - [vidéo]
09 - Brute vs polie - [vidéo]
10 - Toutoutoutoutoutoulouse - [vidéo]
11 - Comment correctement manger une banane - [vidéo]
12 - Une fontaine très originale à Singapour - [vidéo]
13 - Descendre un escalier façon gros patapoufffff - [vidéo]
14 - Inondation catastrophique au Tajikistan - [vidéo]
15 - Dégazage de cochon - [vidéo]
16 - 1 caméra 1 appât 1 poisson - [vidéo]
17 - Amateur de nouilles - [vidéo]
18 - La poterie ou plutôt la goterie - [vidéo]
19 - Une statue de Banksy en plein Londres - [vidéo]
20 - S'ils portaient un podomètre on saurait combien de pas ils font par jour - [vidéo]
21 - Blague au manège à bagages - [vidéo]
22 - Sculpture en fil de laque de Xiamen - [vidéo]
23 - Un éléphant tire sur un oiseau - [vidéo]
24 - Sirène à propulsion à air vicié - [vidéo]
25 - Le son d'une bouteille de Coca - [vidéo]
26 - Record du monde d'escalade - [vidéo]
27 - Le son d'un kalimba avec micro - [vidéo]
28 - Des voitures cartoons - [vidéo]
29 - Libéré, délivré, écr... - [vidéo]
30 - Un visage réalisé en mosaïque de nacre - [vidéo]
31 - Un record du monde en saut à la corde - [vidéo]
32 - fail saut chien - [vidéo]
33 - Quand tu te retrouves là où tu n'es pas sensé être - [vidéo]
34 - Un chien de prairie monté sur steadicam - [vidéo]
35 - Un King crabe - [vidéo]
36 - Chute de 100.000 Kapla - [vidéo]
37 - Au moins elle a tenté le 360 - [vidéo]
38 - Comment transformer un engin de chantier en dinosaure - [vidéo]
39 - La tenségrité - [vidéo]
40 - Qui a mangé les crocs ? - [vidéo]
41 - Roue fusée - [vidéo]
42 - Clavier grenouilles - [vidéo]
43 - Coin stratégique sur la table - [vidéo]
44 - L'impressionnante grotte de Fingal - [vidéo]
45 - Clavicymbalum fait maison - [vidéo]
46 - Accident de scooter - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
Sur le même sujet :