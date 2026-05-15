Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°592 un zap de 46 vidéos insolites

Posté par Koreus



La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 46 vidéos compilées en 13 minutes avec des fails en série.

Merci aux membres (Wiliwilliam x18, domi13180 x11, FMJ65 x8, Kilroy1 x3, Daniellou x2, ablator, gilino) pour le partage dans le forum.

Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.







Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.



