Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 domi131802833
2 FMJ652161
3 Kilroy11765
4 Wiliwilliam1473
5 MYRRZINN480
6 alfosynchro437
7 Daniellou420
8 Crazy-13384
9 Baba-Yaga294
10 Asmodee88258

Vidéo : Plutôt doué avec sa guitare

Posté par Daniellou le 16/5/2026 19:34:37

vidéo guitare basse musique explication marcin guitariste
Mais quand même un brin prétentieux je trouve (en même temps il peut!)




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Guitare/Basse dotée d un manche rotatif
  • Vidéo : Jouer de la basse avec un archet
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Chrys77
    Posté le: 16/5/2026 19:48  Mis à jour: 16/5/2026 19:48
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3663
    Karma: 2674
     Re: Plutôt doué avec sa guitare
     0 
    Lors de ses concerts, à part tout jouer en playback (ce qui constituerait une performance de synchro), je ne vois pas trop où serais le trucage, il est doué c'est tout !  bouhhh les jaloux des réseaux sociaux !
    JackVance
    Posté le: 16/5/2026 20:41  Mis à jour: 16/5/2026 20:41
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/2/2008
    Envois: 802
    Karma: 915
     Re: Plutôt doué avec sa guitare
     0 
    Talentueux, à n'en pas douter.
    Mais il m'a gavé au bout de 45s, le talent n'empêche pas l'humilité.

    Next...
    corent2
    Posté le: 16/5/2026 21:05  Mis à jour: 16/5/2026 21:05
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 29/10/2013
    Envois: 1763
    Karma: 5092
     Re: Plutôt doué avec sa guitare
     0 
    Très talentueux, mais quel giga-frimeur...
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.