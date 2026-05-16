

Vidéo : Plutôt doué avec sa guitare Posté par Daniellou

Mais quand même un brin prétentieux je trouve (en même temps il peut!)



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Vidéo : Guitare/Basse dotée d un manche rotatif Vidéo : Jouer de la basse avec un archet Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3663 Karma: 2674 Re: Plutôt doué avec sa guitare Re: Plutôt doué avec sa guitare 0 Lors de ses concerts, à part tout jouer en playback (ce qui constituerait une performance de synchro), je ne vois pas trop où serais le trucage, il est doué c'est tout ! bouhhh les jaloux des réseaux sociaux ! JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 802 Karma: 915 Re: Plutôt doué avec sa guitare Re: Plutôt doué avec sa guitare 0 Talentueux, à n'en pas douter.

Mais il m'a gavé au bout de 45s, le talent n'empêche pas l'humilité.



Next... corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1763 Karma: 5092 Re: Plutôt doué avec sa guitare Re: Plutôt doué avec sa guitare 0 Très talentueux, mais quel giga-frimeur... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.