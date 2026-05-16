Vidéo : Plutôt doué avec sa guitare
Posté par Daniellou le 16/5/2026 19:34:37
Mais quand même un brin prétentieux je trouve (en même temps il peut!)
- Vidéo (3mn41s) : Marcin nous explique comment fonctionne la musique
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Vidéo : Plutôt doué avec sa guitare
Posté par Daniellou le 16/5/2026 19:34:37
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