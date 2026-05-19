

Vidéo : Un homme armé d'un fusil prend en otage un chauffeur de taxi (Turquie) Posté par FMJ65

On sent un peu de tension dans ce taxi .... Heureusement ça se termine bien





Vidéo (2mn43s) : Chauffeur de taxi vs Homme armé en Turquie





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Connaissant la réputation de la police Turque, il est bon pour une très mauvaise garde à vue... zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 459 Karma: 636 En ligne ! Re: Un homme armé d'un fusil prend en otage un chauf... Re: Un homme armé d'un fusil prend en otage un chauf... 0 il espérait quoi ? Prendre la Turquie en Taxie ?



Encore un imbécile auquel on a fait miroiter 72 vierges... pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 389 Karma: 585 Re: Un homme armé d'un fusil prend en otage un chauf... Re: Un homme armé d'un fusil prend en otage un chauf... 0 Et on l'entend chouiner comme une fiotte à la fin.

Magique !

Il va sûrement prendre cher là-bas ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.