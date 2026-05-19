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Vidéo : Un homme armé d'un fusil prend en otage un chauffeur de taxi (Turquie)

Posté par FMJ65 le 19/5/2026 17:48:48

vidéo chauffeur taxi otage fusil police arrestation heros
On sent un peu de tension dans ce taxi .... Heureusement ça se termine bien





Sur le même sujet :
  • Vidéo : Braquer un taxi devant la police
  • Vidéo : Chauffeur de taxi fou (Caméra cachée)
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    saihtam
    Posté le: 19/5/2026 17:59  Mis à jour: 19/5/2026 17:59
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 14/12/2019
    Envois: 257
    Karma: 690
     Re: Un homme armé d'un fusil prend en otage un chauf...
     0 
    Ah bah ça fait moins le caïd quand tu lui retires son jouet...
    Connaissant la réputation de la police Turque, il est bon pour une très mauvaise garde à vue...
    zorgOne
    Posté le: 19/5/2026 18:07  Mis à jour: 19/5/2026 18:15
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 459
    Karma: 636
    En ligne !
     Re: Un homme armé d'un fusil prend en otage un chauf...
     0 
    il espérait quoi ? Prendre la Turquie en Taxie ?

    Encore un imbécile auquel on a fait miroiter 72 vierges...
    pasdebol
    Posté le: 19/5/2026 18:08  Mis à jour: 19/5/2026 18:08
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/5/2013
    Envois: 389
    Karma: 585
     Re: Un homme armé d'un fusil prend en otage un chauf...
     0 
    Et on l'entend chouiner comme une fiotte à la fin.
    Magique !
    Il va sûrement prendre cher là-bas !
    Haut de page Haut  
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