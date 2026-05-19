Vidéo : Un homme armé d'un fusil prend en otage un chauffeur de taxi (Turquie)

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saihtam
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Posté le: 19/5/2026 17:59 Mis à jour: 19/5/2026 17:59
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Re: Un homme armé d'un fusil prend en otage un chauf...
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Ah bah ça fait moins le caïd quand tu lui retires son jouet...
Connaissant la réputation de la police Turque, il est bon pour une très mauvaise garde à vue...
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zorgOne
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Posté le: 19/5/2026 18:07 Mis à jour: 19/5/2026 18:15
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Re: Un homme armé d'un fusil prend en otage un chauf...
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il espérait quoi ? Prendre la Turquie en Taxie ?
Encore un imbécile auquel on a fait miroiter 72 vierges...
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pasdebol
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Posté le: 19/5/2026 18:08 Mis à jour: 19/5/2026 18:08
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Re: Un homme armé d'un fusil prend en otage un chauf...
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Et on l'entend chouiner comme une fiotte à la fin.
Magique !
Il va sûrement prendre cher là-bas !
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