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Vidéo : Quand tu trouves une meilleure utilité à ta brosse

Posté par Asmodee88 le 20/5/2026 16:08:56

vidéo brosse tortue floride aquarium
Quand tu achètes une brosse pour faire la vaisselle, mais que tu lui trouves une meilleure utilité.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Eternil
    Posté le: 20/5/2026 16:41  Mis à jour: 20/5/2026 16:41
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/9/2015
    Envois: 171
    Karma: 368
     Re: Quand tu trouves une meilleure utilité à ta brosse
     0 
    Mince j'avais imaginé autre chose...
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