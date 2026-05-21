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Vidéo : Quand un guide de rafting tombe à l'eau

Posté par Wiliwilliam le 21/5/2026 15:56:03

vidéo rafting bateau fail win guide eau saut
Le guide de rafting tombe du bateau mais n'a pas dit son dernier mot.





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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    p_bapt
    Posté le: 21/5/2026 16:23  Mis à jour: 21/5/2026 16:23
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2014
    Envois: 110
    Karma: 145
     Re: Quand un guide de rafting tombe à l'eau
     0 
    Wow, il a dû sprinter !
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