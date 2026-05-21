Vidéo : Quand un guide de rafting tombe à l'eau
Posté par Wiliwilliam le 21/5/2026 15:56:03
Le guide de rafting tombe du bateau mais n'a pas dit son dernier mot.
- Vidéo (49s) : Fail Win pour un guide de rafting
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Posté par Wiliwilliam le 21/5/2026 15:56:03
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