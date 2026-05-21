

Vidéo : Quand un guide de rafting tombe à l'eau Posté par Wiliwilliam

Le guide de rafting tombe du bateau mais n'a pas dit son dernier mot.





Vidéo (49s) : Fail Win pour un guide de rafting





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