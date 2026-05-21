Vidéo : Avez-vous déjà vu une fontaine-boule ?
Posté par FMJ65 le 21/5/2026 19:07:33
Dans une ville en Norvège, les passants peuvent croiser une fontaine-boule.
- Vidéo (38s) : Fontaine-boule
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Posté par FMJ65 le 21/5/2026 19:07:33
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