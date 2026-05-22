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Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°593 un zap de 30 vidéos insolites

Posté par Koreus le 22/5/2026 14:48:31

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La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 30 vidéos compilées en 8 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (Kilroy1 x12, Wiliwilliam x7, FMJ65 x5, Asmodee88 x2, domi13180 x2, Yazguen, FanfanLaTulipe) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.



Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.




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  • Vidéo : Koreusity n°592

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