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Vidéo : Premiers essais de voiture volante dans l'Oregon

Posté par Asmodee88 le 23/5/2026 17:15:20

vidéo voiture maison encastre volant saut accident
Premiers essais de voiture volante dans l'Oregon. L'atterrissage est à revoir





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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    blahmeuh
    Posté le: 23/5/2026 17:20  Mis à jour: 23/5/2026 17:20
    #1
    Membre Premium
    Inscrit le: 7/10/2021
    Envois: 1286
    Karma: 480
     Re: Premiers essais de voiture volante dans l'Oregon
     2 
    Savoir bien se garer est tout un art
    morganiser
    Posté le: 23/5/2026 17:32  Mis à jour: 23/5/2026 17:32
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 24/7/2007
    Envois: 260
    Karma: 126
     Re: Premiers essais de voiture volante dans l'Oregon
     0 
    Une latence de 3 mois quand même...
    avalon471
    Posté le: 23/5/2026 17:47  Mis à jour: 23/5/2026 17:47
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2139
    Karma: 1643
     Re: Premiers essais de voiture volante dans l'Oregon
     1 
    Le vol y a pas de soucis,le problème c'est plutôt à l'atterrissage!
    Skwatek
    Posté le: 23/5/2026 17:51  Mis à jour: 23/5/2026 17:51
    #4
    Je poste trop
    Inscrit le: 26/11/2005
    Envois: 47929
    Karma: 25953
    En ligne !
     Re: Premiers essais de voiture volante dans l'Oregon
     1 
    Quand c'est l'heure de l'apéro, pas l'temps d'niaiser !
    Haut de page Haut  
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