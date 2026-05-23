

Vidéo : Premiers essais de voiture volante dans l'Oregon Posté par Asmodee88

Premiers essais de voiture volante dans l'Oregon. L'atterrissage est à revoir





Vidéo (14s) : Voiture volante





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