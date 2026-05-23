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Vidéo : Quand tu commences mal ta journée de boulot

Posté par Daniellou le 23/5/2026 17:46:36

vidéo escalier marche bouton alarme incendie fail
Dans un hôtel, un employé loupe une marche mais appuie sans faire expres sur un bouton...




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    Auteur Conversation
    avalon471
    Posté le: 23/5/2026 17:49  Mis à jour: 23/5/2026 17:49
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2139
    Karma: 1643
     Re: Quand tu commences mal ta journée de boulot
     0 
    Chef,les systèmes de sécurité fonctionnent bien!
    Haut de page Haut  
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