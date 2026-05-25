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Vidéo : Encore des bûcherons du dimanche !

Posté par FMJ65 le 25/5/2026 17:58:04

vidéo abattage arbre maison fail chute quebec
Comment perdre sa maison en quelques secondes ? En faisant appel à des bûcherons du dimanche !




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Abattage d'un arbre près d'une maison
  • Vidéo : Régis coupe un arbre
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    myuk134679
    Posté le: 25/5/2026 18:59  Mis à jour: 25/5/2026 18:59
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 175
    Karma: 253
     Re: Encore des bûcherons du dimanche !
     3 
    C'est également super triste d'abattre un arbre aussi majestique. Le détruire était vraiment la seule solution?
    Chrys77
    Posté le: 25/5/2026 19:10  Mis à jour: 25/5/2026 19:10
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3673
    Karma: 2692
     Re: Encore des bûcherons du dimanche !
     1 
    Les qualifier de bûcherons, même du dimanche, c'est leur faire beaucoup trop d'honneur
    Legogogo
    Posté le: 25/5/2026 19:43  Mis à jour: 25/5/2026 19:43
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 29/9/2022
    Envois: 4
     Re: Encore des bûcherons du dimanche !
     0 
    @Chrys77
    J'ai envie de dire, après ça, ils sont pas prêt de retravailler.
    vantage93
    Posté le: 25/5/2026 19:57  Mis à jour: 25/5/2026 19:57
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/11/2014
    Envois: 1526
    Karma: 1717
     Re: Encore des bûcherons du dimanche !
     0 
    ils ont pas la notion du centre de gravité ?
    Vigyland
    Posté le: 25/5/2026 19:59  Mis à jour: 25/5/2026 19:59
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 19/12/2013
    Envois: 2250
    Karma: 839
     Re: Encore des bûcherons du dimanche !
     0 
    Ca y est, j'ai réussi à démarrer la tronçonneuse ... Maintenant, je suis bûcheron !
    Kaeleak
    Posté le: 25/5/2026 20:07  Mis à jour: 25/5/2026 20:07
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 6/9/2012
    Envois: 650
    Karma: 266
     Re: Encore des bûcherons du dimanche !
     0 
    Chuis ptet con mais... l'arbre penchait déjà vers la maison avant la coupe, non ?
    jerku
    Posté le: 25/5/2026 20:19  Mis à jour: 25/5/2026 20:19
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/3/2010
    Envois: 143
    Karma: 211
    En ligne !
     Re: Encore des bûcherons du dimanche !
     0 
    mais comment peuvent il croire que "l'encoche à gauche" va faire tomber l'arbre du bon coté. il tombera la ou l'attraction le fera tomber. Seul moyen : tirer avec une corde (vu l'arbre avec une voiture)
    Haut de page Haut  
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