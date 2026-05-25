Vidéo : Encore des bûcherons du dimanche !

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myuk134679
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Posté le: 25/5/2026 18:59 Mis à jour: 25/5/2026 18:59
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Je m'installe
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Re: Encore des bûcherons du dimanche !
3
C'est également super triste d'abattre un arbre aussi majestique. Le détruire était vraiment la seule solution?
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Chrys77
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Posté le: 25/5/2026 19:10 Mis à jour: 25/5/2026 19:10
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Je masterise !
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Re: Encore des bûcherons du dimanche !
1
Les qualifier de bûcherons, même du dimanche, c'est leur faire beaucoup trop d'honneur
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Legogogo
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Posté le: 25/5/2026 19:43 Mis à jour: 25/5/2026 19:43
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Je viens d'arriver
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Re: Encore des bûcherons du dimanche !
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@Chrys77
J'ai envie de dire, après ça, ils sont pas prêt de retravailler.
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vantage93
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Posté le: 25/5/2026 19:57 Mis à jour: 25/5/2026 19:57
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Je suis accro
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Re: Encore des bûcherons du dimanche !
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ils ont pas la notion du centre de gravité ?
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Vigyland
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Posté le: 25/5/2026 19:59 Mis à jour: 25/5/2026 19:59
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Je masterise !
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Re: Encore des bûcherons du dimanche !
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Ca y est, j'ai réussi à démarrer la tronçonneuse ... Maintenant, je suis bûcheron !
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Kaeleak
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Posté le: 25/5/2026 20:07 Mis à jour: 25/5/2026 20:07
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Je suis accro
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Re: Encore des bûcherons du dimanche !
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Chuis ptet con mais... l'arbre penchait déjà vers la maison avant la coupe, non ?
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jerku
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Posté le: 25/5/2026 20:19 Mis à jour: 25/5/2026 20:19
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Je m'installe
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Re: Encore des bûcherons du dimanche !
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mais comment peuvent il croire que "l'encoche à gauche" va faire tomber l'arbre du bon coté. il tombera la ou l'attraction le fera tomber. Seul moyen : tirer avec une corde (vu l'arbre avec une voiture)
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