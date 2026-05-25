

Vidéo : Encore des bûcherons du dimanche ! Posté par FMJ65

Comment perdre sa maison en quelques secondes ? En faisant appel à des bûcherons du dimanche !



Vidéo (1mn27s) : Abattage d'un arbre près d'une maison #FAIL





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Vidéo : Abattage d'un arbre près d'une maison Vidéo : Régis coupe un arbre Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 175 Karma: 253 Re: Encore des bûcherons du dimanche ! Re: Encore des bûcherons du dimanche ! 3 C'est également super triste d'abattre un arbre aussi majestique. Le détruire était vraiment la seule solution? Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3673 Karma: 2692 Re: Encore des bûcherons du dimanche ! Re: Encore des bûcherons du dimanche ! 1 Les qualifier de bûcherons, même du dimanche, c'est leur faire beaucoup trop d'honneur Legogogo Je viens d'arriver Inscrit le: 29/9/2022 Envois: 4 Re: Encore des bûcherons du dimanche ! Re: Encore des bûcherons du dimanche ! 0 @Chrys77

J'ai envie de dire, après ça, ils sont pas prêt de retravailler. vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1526 Karma: 1717 Re: Encore des bûcherons du dimanche ! Re: Encore des bûcherons du dimanche ! 0 ils ont pas la notion du centre de gravité ? Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2250 Karma: 839 Re: Encore des bûcherons du dimanche ! Re: Encore des bûcherons du dimanche ! 0 Ca y est, j'ai réussi à démarrer la tronçonneuse ... Maintenant, je suis bûcheron ! Kaeleak Je suis accro Inscrit le: 6/9/2012 Envois: 650 Karma: 266 Re: Encore des bûcherons du dimanche ! Re: Encore des bûcherons du dimanche ! 0 Chuis ptet con mais... l'arbre penchait déjà vers la maison avant la coupe, non ? jerku Je m'installe Inscrit le: 23/3/2010 Envois: 143 Karma: 211 En ligne ! Re: Encore des bûcherons du dimanche ! Re: Encore des bûcherons du dimanche ! 0 mais comment peuvent il croire que "l'encoche à gauche" va faire tomber l'arbre du bon coté. il tombera la ou l'attraction le fera tomber. Seul moyen : tirer avec une corde (vu l'arbre avec une voiture) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.