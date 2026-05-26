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Vidéo : La mise en scène derrière les photos avec des tigres en Thaïlande

Posté par domi13180 le 26/5/2026 10:29:52

vidéo touriste tigre photo envers decor biberon
En Thaïlande, un touriste a posé pour la photo avec un tigre. Mais comment est-ce possible ? Voici l'envers du décor.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    momo57
    Posté le: 26/5/2026 11:34  Mis à jour: 26/5/2026 11:34
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 2/12/2015
    Envois: 289
    Karma: 646
     Re: La mise en scène derrière les photos avec des tigres ...
     0 
    Pourquoi boire du lait, alors qu'il y a de la bonne viande juste en dessous...
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