Vidéo : Sors de mon étang humain !
Posté par Kilroy1 le 26/5/2026 10:51:00
En hiver en Russie, un homme veut se baigner dans l'eau glacé mais il va vite ressortir !
- Vidéo (12s) : Un cygne territorial
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Vidéo : Sors de mon étang humain !
Posté par Kilroy1 le 26/5/2026 10:51:00
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