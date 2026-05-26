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Vidéo : Sors de mon étang humain !

Posté par Kilroy1 le 26/5/2026 10:51:00

vidéo cygne territorial homme baignade eau etang
En hiver en Russie, un homme veut se baigner dans l'eau glacé mais il va vite ressortir !




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