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Vidéo : Un chat prépare soigneusement son lit avant de dormir

Posté par Asmodee88 le 27/5/2026 14:28:19

vidéo chat couverture lit coussin preparation dormir
Un chat prend quelques instants pour se préparer son lit avant de dormir.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Une maman chat refait le lit après le passage du chaton
  • Image : Un chat se blottit contre une couverture
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    DaftEndive
    Posté le: 27/5/2026 14:54  Mis à jour: 27/5/2026 14:54
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 6/9/2018
    Envois: 109
    Karma: 337
     Re: Un chat prépare soigneusement son lit avant de dormir
     0 
    La musique a mangé mon âme..
    Haut de page Haut  
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