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Vidéo : Toujours croire son chien renifleur

Posté par Kilroy1 le 28/5/2026 11:43:25

vidéo chien policier tabac cache magasin cuisine detection
Dans un magasin en Angleterre, un chien policier a permis de découvrir une impressionnante cache clandestine dissimulée sous le sol d’une cuisine.




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    Auteur Conversation
    p_bapt
    Posté le: 28/5/2026 12:15  Mis à jour: 28/5/2026 12:15
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2014
    Envois: 112
    Karma: 151
    En ligne !
     Re: Toujours croire son chien renifleur
     2 
    Je trouve que les descriptions des vidéos sont de plus en plus complètes en ce moment.
    C'est chouette !
    Haut de page Haut  
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