Vidéo : Pratiquer le MMA avec et sans lunettes
Posté par Kilroy1 le 28/5/2026 13:52:12
Pendant un entrainement de MMA, un enfant est gêné par ses lunettes.
- Vidéo (10s) : Le MMA, avec ou sans lunettes ?
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Vidéo : Pratiquer le MMA avec et sans lunettes
Posté par Kilroy1 le 28/5/2026 13:52:12
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