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Vidéo : Pratiquer le MMA avec et sans lunettes

Posté par Kilroy1 le 28/5/2026 13:52:12

vidéo entrainement enfant mma lunettes ko cou pied
Pendant un entrainement de MMA, un enfant est gêné par ses lunettes.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 28/5/2026 14:09  Mis à jour: 28/5/2026 14:09
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2475
    Karma: 4489
     Re: Pratiquer le MMA avec et sans lunettes
     0 
    Finalement, c'est mieux avec les lunettes, pour tout le monde.
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