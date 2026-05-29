Vidéo : La fusée New Glenn de Blue Origin explose lors d’un essai sur son pas de tir
Posté par Yazguen le 29/5/2026 10:13:56
Hier soir à Cap Canaveral en Floride, la fusée New Glenn de Blue Origin a offert un joli spectacle.
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