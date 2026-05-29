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Vidéo : La fusée New Glenn de Blue Origin explose lors d’un essai sur son pas de tir

Posté par Yazguen le 29/5/2026 10:13:56

vidéo fusee blue origin explosion new glenn
Hier soir à Cap Canaveral en Floride, la fusée New Glenn de Blue Origin a offert un joli spectacle.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Explosion d’une fusée de SpaceX sur son pas de tir
  • Vidéo : Explosion de la fusée Antares au décollage
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Baba-Yaga
    Posté le: 29/5/2026 10:16  Mis à jour: 29/5/2026 10:16
    #1
    Membre Premium
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 19631
    Karma: 13342
    En ligne !
     Re: La fusée New Glenn de Blue Origin explose lors d’un e...
     1 
    Citation :
    la fusée géante de près de 100 mètres de haut conçue pour concurrencer les lanceurs de SpaceX

    On arrête pas de le dire, c'est pas la taille qui compte.
    Yazguen
    Posté le: 29/5/2026 10:17  Mis à jour: 29/5/2026 10:17
    #2
    Membre Premium
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 16225
    Karma: 17265
    En ligne !
     Re: La fusée New Glenn de Blue Origin explose lors d’un e...
     0 
    @Baba-Yaga

    Rhoooo Baba quand même, on n'est pas sur la partie forum là 😅
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