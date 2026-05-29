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Vidéo : Un chat découvre qu'il peut dessiner sur une vitre embuée

Posté par Kilroy1 le 29/5/2026 11:13:17

vidéo chat dessin artiste vitre fenetre condensation
Dans un appartement, un chat découvre qu'il peut dessiner sur une vitre embuée




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 29/5/2026 11:20  Mis à jour: 29/5/2026 11:20
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2479
    Karma: 4501
     Re: Un chat découvre qu'il peut dessiner sur une vit...
     1 
    C'est plus challigraphie que chart contemporain son travail !
    poiuytreza525
    Posté le: 29/5/2026 11:20  Mis à jour: 29/5/2026 11:20
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3888
    Karma: 1303
     Re: Un chat découvre qu'il peut dessiner sur une vit...
     0 
    Dommage, j'espérais qu'il dessine quelque chose (genre une b*). 😂
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