Vidéo : Un chat découvre qu'il peut dessiner sur une vitre embuée
Posté par Kilroy1 le 29/5/2026 11:13:17
Dans un appartement, un chat découvre qu'il peut dessiner sur une vitre embuée
- Vidéo (1mn29s) : Picatso
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