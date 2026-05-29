

Vidéo : Un chat découvre qu'il peut dessiner sur une vitre embuée Posté par Kilroy1

Dans un appartement, un chat découvre qu'il peut dessiner sur une vitre embuée



Vidéo (1mn29s) : Picatso





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