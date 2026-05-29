Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°594 un zap de 31 vidéos insolites
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 31 vidéos compilées en 8 minutes avec des fails en série.
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Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (8mn58s) : Koreusity n°594
Videos:
01 - QR code - [vidéo]
02 - Le grand géomètre du roi - [vidéo]
03 - Une nouvelle version de Dansons sous la pluie - [vidéo]
04 - Le retour des mouches à Spa Francorchamps - [vidéo]
05 - Grêlons musicaux - [vidéo]
06 - Léger problème avec un camion de pompiers - [vidéo]
07 - Sac en plastique sur la cuisinière ... on reste cool - [vidéo]
08 - Grand écart et chute entre 2 maisons - [vidéo]
09 - Une gymnaste se lance pour une superbe roue ou saut périlleux - [vidéo]
10 - Il maitrise un peu son vélo - [vidéo]
11 - Pelletage collectif de compète - [vidéo]
12 - Roulez boulettes - [vidéo]
13 - Une grosse souris tente de se faufiler dans une canalisation - [vidéo]
14 - Tentation - [vidéo]
15 - Un rare arc en ciel au ras du sol - [vidéo]
16 - ça ne me fait aucun effet. C'est normal ? - [vidéo]
17 - Ambulance d'Halloween - [vidéo]
18 - Tirera, tirera pas - [vidéo]
19 - Transformer une pelure de fruit en déco de cocktail - [vidéo]
20 - Testeur d'injecteurs - [vidéo]
21 - Effet d'optique - [vidéo]
22 - La sphère anti séisme dans la tour Taipei 101 - [vidéo]
23 - Comment surprendre son chien - [vidéo]
24 - Jeu de mains - [vidéo]
25 - Incrédulité - [vidéo]
26 - Radio activité uranium vs radium - [vidéo]
27 - Tout petit bus scolaire - [vidéo]
28 - Incroyable ce coucher de soleil ! - [vidéo]
29 - Toujours la classe en lunette - [vidéo]
30 - Clip de très bon goût réalisé à la main avec des centaines de videos brainrot IA volés sur tiktok. - [vidéo]
31 - Sauter le menu - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
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