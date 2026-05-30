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Vidéo : Une automobiliste arrêtée pour avoir utilisé son téléphone de sa main amputée

Posté par alfosynchro le 30/5/2026 11:33:08

vidéo femme amputation telephone police voiture controle arrestation amende main
Accusée de téléphoner au volant de la main droite... alors que... !




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    cocoK
    Posté le: 30/5/2026 11:53  Mis à jour: 30/5/2026 11:53
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 16/9/2019
    Envois: 1
     Re: Une automobiliste arrêtée pour avoir utilisé son télé...
     0 
    J'en aurai mis ma main à couper que le policier allait quand même lui mettre une amende.
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