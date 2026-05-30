Vidéo : Une automobiliste arrêtée pour avoir utilisé son téléphone de sa main amputée
Posté par alfosynchro le 30/5/2026 11:33:08
Accusée de téléphoner au volant de la main droite... alors que... !
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Posté par alfosynchro le 30/5/2026 11:33:08
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