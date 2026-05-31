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Vidéo : Installer un climatiseur seul à l'aide d'une échelle posée sur un échafaudage

Posté par Kilroy1 le 31/5/2026 17:30:54

vidéo climatisation mur echelle echafaudage fail chute maison
En Turquie, un homme doit installer un climatiseur sur un mur en hauteur. Il a tout prévu, l'échafaudage et l'échelle.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Montage d'un échafaudage au sommet d’un gratte-ciel sans sécurité
  • Vidéo : Climatiseur Fail
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Roronoa
    Posté le: 31/5/2026 17:40  Mis à jour: 31/5/2026 17:40
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 168
    Karma: 290
     Re: Installer un climatiseur seul à l'aide d'un...
     0 
    Ça va mal finir.
    Ça va mal finir..
    Ça va mal finir...
    Alors peut être....
    Mais il va y arriver le con !
    Ah ba non
    Speedball2
    Posté le: 31/5/2026 18:01  Mis à jour: 31/5/2026 18:01
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/11/2013
    Envois: 529
    Karma: 395
     Re: Installer un climatiseur seul à l'aide d'un...
     0 
    Et le gars se filme...

    Et un autre gars regarde sa vidéo...

    Et cet autre gars écrit un commentaire...
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