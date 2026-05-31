

Vidéo : Installer un climatiseur seul à l'aide d'une échelle posée sur un échafaudage Posté par Kilroy1

En Turquie, un homme doit installer un climatiseur sur un mur en hauteur. Il a tout prévu, l'échafaudage et l'échelle.



Vidéo (1mn53s) : Cascadeur Climatiseur





Sur le même sujet :

Vidéo : Montage d'un échafaudage au sommet d’un gratte-ciel sans sécurité Vidéo : Climatiseur Fail Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 168 Karma: 290 Re: Installer un climatiseur seul à l'aide d'un... Re: Installer un climatiseur seul à l'aide d'un... 0 Ça va mal finir.

Ça va mal finir..

Ça va mal finir...

Alors peut être....

Mais il va y arriver le con !

Ah ba non Speedball2 Je suis accro Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 529 Karma: 395 Re: Installer un climatiseur seul à l'aide d'un... Re: Installer un climatiseur seul à l'aide d'un... 0 Et le gars se filme...



Et un autre gars regarde sa vidéo...



Et cet autre gars écrit un commentaire... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.