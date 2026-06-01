

Vidéo : De la pyrogravure avec une loupe et du soleil Posté par Kilroy1

On peut cuir des oeufs au soleil et on peut aussi faire de la pyrogravure.



Vidéo (1mn8s) : Pyrogravure solaire





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