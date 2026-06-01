Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2026
Membre Points
1 domi131802557
2 Kilroy11821
3 FMJ651764
4 Wiliwilliam1276
5 Daniellou595
6 MYRRZINN544
7 alfosynchro493
8 Crazy-13490
9 Baba-Yaga307
10 Asmodee88306

Vidéo : De la pyrogravure avec une loupe et du soleil

Posté par Kilroy1 le 1/6/2026 11:08:15

vidéo pyrogravure dessin soleil loupe lapin
On peut cuir des oeufs au soleil et on peut aussi faire de la pyrogravure.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Super Loupe
  • Vidéo : Une bouteille d'eau brûle la moquette
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Roronoa
    Posté le: 1/6/2026 11:13  Mis à jour: 1/6/2026 11:13
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 169
    Karma: 300
    En ligne !
     Re: De la pyrogravure avec une loupe et du soleil
     0 
    Mais dis moi Jamie, comment ça fonctionne une lentille ?
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.