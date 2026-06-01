Vidéo : Avez-vous déjà entendu un alligator éternuer ?
Posté par Kilroy1 le 1/6/2026 11:42:27
Avez-vous déjà entendu un alligator éternuer ? Une vidéo prise dans un zoo en Floride.
- Vidéo (30s) : Un alligator éternue
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Vidéo : Avez-vous déjà entendu un alligator éternuer ?
Posté par Kilroy1 le 1/6/2026 11:42:27
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