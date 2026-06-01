

Vidéo : Avez-vous déjà entendu un alligator éternuer ? Posté par Kilroy1

Avez-vous déjà entendu un alligator éternuer ? Une vidéo prise dans un zoo en Floride.



Vidéo (30s) : Un alligator éternue





Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Yazguen Membre Premium Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 16232 Karma: 17267 Re: Avez-vous déjà entendu un alligator éternuer ? Re: Avez-vous déjà entendu un alligator éternuer ? 0 L'entendre éternué c'est sympa. Le faire se moucher c'est une autre histoire Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 991 Karma: 1801 Re: Avez-vous déjà entendu un alligator éternuer ? Re: Avez-vous déjà entendu un alligator éternuer ? 0 Impressionnant à quel point rien qu'à ses mouvement on arrive à sentir la moutarde monter pendant une minute entière...

Celui là, il l'a bien senti passer. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.