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Vidéo : Avez-vous déjà entendu un alligator éternuer ?

Posté par Kilroy1 le 1/6/2026 11:42:27

vidéo alligator eternuement
Avez-vous déjà entendu un alligator éternuer ? Une vidéo prise dans un zoo en Floride.




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Auteur Conversation
Yazguen
Posté le: 1/6/2026 11:48  Mis à jour: 1/6/2026 11:48
#1
Membre Premium
Inscrit le: 18/2/2005
Envois: 16232
Karma: 17267
 Re: Avez-vous déjà entendu un alligator éternuer ?
 0 
L'entendre éternué c'est sympa. Le faire se moucher c'est une autre histoire 😅
Wiiip
Posté le: 1/6/2026 11:51  Mis à jour: 1/6/2026 11:51
#2
Je suis accro
Inscrit le: 31/7/2007
Envois: 991
Karma: 1801
 Re: Avez-vous déjà entendu un alligator éternuer ?
 0 
Impressionnant à quel point rien qu'à ses mouvement on arrive à sentir la moutarde monter pendant une minute entière...
Celui là, il l'a bien senti passer.
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