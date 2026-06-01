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Vidéo : Quand on crie à l'aide dans la maison

Posté par Daniellou le 1/6/2026 15:17:40

vidéo perroquet aide cri porte cacatoes
Quand on crie à l'aide dans la maison, il vaut mieux aller voir ce qui se passe




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Bricci
    Posté le: 1/6/2026 16:31  Mis à jour: 1/6/2026 16:31
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2351
    Karma: 8544
     Re: Quand on crie à l'aide dans la maison
     0 
    J'avais failli me foutre à l'eau, croyant que quelqu'un était en détresse : C'était une mouette qui faisait le même cri que ça !
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