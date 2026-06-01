

Vidéo : Quand on crie à l'aide dans la maison Posté par Daniellou

Quand on crie à l'aide dans la maison, il vaut mieux aller voir ce qui se passe



Vidéo (15s) : A l'aide !





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 2351 Karma: 8544 Re: Quand on crie à l'aide dans la maison Re: Quand on crie à l'aide dans la maison 0 J'avais failli me foutre à l'eau, croyant que quelqu'un était en détresse : C'était une mouette qui faisait le même cri que ça ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.