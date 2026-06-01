

Vidéo : Le foot comme on aime Posté par Daniellou

Sur un terrain de foot, des joueurs utilisent des techniques inédites.



Vidéo (1mn11s) : Shaolin Soccer





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Bon, j'ai trouvé cela quand même :

https://www.youtube.com/watch?v=LYlqql38XkY



Mais apparemment, c'est interdit de transporter ses coéquipiers, dommage, cela aurait été marrant.



En vrai, on a eu les jeux dopés dernièrement ...

On pourrait faire un truc similaire au football, un football pratiquement sans règles, où le plus créatif gagne, je crois que je regarderais:p Un truc que je me suis toujours demandé (je suis nul en règles de foot), c'est pourquoi les joueurs n'ont pas été plus créatifs pour tricher au football.Bon, j'ai trouvé cela quand même :Mais apparemment, c'est interdit de transporter ses coéquipiers, dommage, cela aurait été marrant.En vrai, on a eu les jeux dopés dernièrement ...On pourrait faire un truc similaire au football, un football pratiquement sans règles, où le plus créatif gagne, je crois que je regarderais:p Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.