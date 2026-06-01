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Vidéo : Le foot comme on aime

Posté par Daniellou le 1/6/2026 15:59:15

vidéo football shaolin geste technique compilation
Sur un terrain de foot, des joueurs utilisent des techniques inédites.




Sur le même sujet :
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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Bricci
    Posté le: 1/6/2026 16:29  Mis à jour: 1/6/2026 16:29
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2351
    Karma: 8544
     Re: Le foot comme on aime
     0 
    Monsieur Filoucelli serait fier.
    Tempo123
    Posté le: 1/6/2026 16:30  Mis à jour: 1/6/2026 16:30
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 7/9/2020
    Envois: 517
    Karma: 1772
     Re: Le foot comme on aime
     0 
    Peu de moyens mais des idées ! j'adore!
    Loom-
    Posté le: 1/6/2026 16:43  Mis à jour: 1/6/2026 16:43
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10962
    Karma: 4703
     Re: Le foot comme on aime
     0 
    Le sens du burlesque 😃
    saihtam
    Posté le: 1/6/2026 16:44  Mis à jour: 1/6/2026 16:44
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 14/12/2019
    Envois: 259
    Karma: 699
     Re: Le foot comme on aime
     0 
    Joue avec ta tête !!!
    zorgOne
    Posté le: 1/6/2026 16:45  Mis à jour: 1/6/2026 16:45
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 463
    Karma: 633
     Re: Le foot comme on aime
     0 
    très amusant ! Merci !
    Wiiip
    Posté le: 1/6/2026 17:14  Mis à jour: 1/6/2026 17:14
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 31/7/2007
    Envois: 992
    Karma: 1801
    En ligne !
     Re: Le foot comme on aime
     0 
    Un truc que je me suis toujours demandé (je suis nul en règles de foot), c'est pourquoi les joueurs n'ont pas été plus créatifs pour tricher au football.

    Bon, j'ai trouvé cela quand même :
    https://www.youtube.com/watch?v=LYlqql38XkY

    Mais apparemment, c'est interdit de transporter ses coéquipiers, dommage, cela aurait été marrant.

    En vrai, on a eu les jeux dopés dernièrement ...
    On pourrait faire un truc similaire au football, un football pratiquement sans règles, où le plus créatif gagne, je crois que je regarderais:p
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