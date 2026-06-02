Vidéo : Une femme à vélo n'aurait pas du pousser ce chariot
Posté par domi13180 le 2/6/2026 10:36:54
En Pologne, une femme a vélo pousse un chariot qui n'a pas apprécié.
- Vidéo (20s) : La vengeance du chariot
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Vidéo : Une femme à vélo n'aurait pas du pousser ce chariot
Posté par domi13180 le 2/6/2026 10:36:54
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