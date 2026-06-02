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Vidéo : Une femme à vélo n'aurait pas du pousser ce chariot

Posté par domi13180 le 2/6/2026 10:36:54

vidéo chariot femme velo vengeance karma jardinerie
En Pologne, une femme a vélo pousse un chariot qui n'a pas apprécié.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Bricci
    Posté le: 2/6/2026 10:53  Mis à jour: 2/6/2026 10:53
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2354
    Karma: 8554
     Re: Une femme à vélo n'aurait pas du pousser ce char...
     0 
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