

Vidéo : Une femme à vélo n'aurait pas du pousser ce chariot Posté par domi13180

En Pologne, une femme a vélo pousse un chariot qui n'a pas apprécié.



Vidéo (20s) : La vengeance du chariot





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