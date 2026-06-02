Vidéo : Il profite du débit impressionnant du barrage pour passer sous l'eau

La vue du flux en arrière donne une idée assez précise de la façon dont on doit en mourir...
Ca doit être assez long, et assez désagréable.
Je pense que pour se le représenter, il faut le rapprocher de 2 experiences :
a) quand on se casse un os, on n'a pas mal tout de suite, ca met un temps à venir, un moment désagréable où on sait que ca ne va pas du tout, mais on n'est pas encore submergé par la douleur.
b) quand on est pris dans un gros rouleau qui s'effrondre (j'imagine que c'est pareil dans une avalanche), on est pris dans une grosse machine à laver qui nous retourne dans tous les sens, et on ne peut un peu rien faire, ne serait-ce parce qu'il n'y a plus vraiment ni de haut ni de bas... On attends simplement que ca se calme pour aviser et réagir.
Donc, là, si on est pris dedans, j'imagine qu'on doit rester un bon moment, pris dans le flux tel un pantin désarticulé, en sentant bien que les membres sont clairement pliés à des endroits et selon des angles où ils ne devraient pas...
L'adrénaline te donne alors 30s voir une minute de parfaite lucidité où tu sais que tu vas te noyer, que ca prendre longtemps, que ca sera douloureux, et que cela viendra s'ajouter à la douleur de tous les os réduits en miette un peu partout... Une minute où l'on doit j'imagine souhaiter être assommé rapidement (crâne éclaté ou non, peut importe), pour éviter d'être conscient pour la suite de l'aventure.
Mais je ne pense pas qu'on a le temps de réaliser que c'était très con et que c'est dommage de finir comme ca.
Enfin, si, si on n'a pas la chance d'être assommé, j'imagine qu'au milieu de la souffrance, on a le temps de se dire qu'on a merdé quelque part, sans être trop capable de situer où exactement.. A ce stade, tout devient un peu relatif finalement.
edit : et bon appétit bien sûr