

Vidéo : Il profite du débit impressionnant du barrage pour passer sous l'eau Posté par domi13180

Après de fortes pluies aux Philippines , le débit du barrage est à son maximum. Une personne s'est dit que c'était le bon moment de tenter une expérience : passer sous l'eau.



Vidéo (1mn24s) : Passer sous l'eau





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Par contre je ne m'y serais pas amusé,si tu te fais choper par le courant tu finis broyé!





C'est l'équivalent du saut à ski du barrage de Génissiat (dans l'Ain)Par contre je ne m'y serais pas amusé,si tu te fais choper par le courant tu finis broyé! Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 451 Karma: 462 Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... 0







Pour la vidéo, c'est beaucoup de risque pour quelques clics sur internet. Ce sont les saltimbanques du XXIᵉ siècle. Autre vue de l'explication de mon VDDPour la vidéo, c'est beaucoup de risque pour quelques clics sur internet. Ce sont les saltimbanques du XXIᵉ siècle. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3687 Karma: 2726 Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... 0 ça doit plutôt être impressionnant et bien flippant la dessous SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 409 Karma: 584 Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... 0



Un sérieux prétendant aux Darwin Awards, lui ! Baba-Yaga Membre Premium Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 19650 Karma: 13358 Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... 0 Hi guys ! Thank you so much someone ibablebblou nobodybla you share blidabla obladi oblada somebody. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 822 Karma: 1575 Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... 0 Ça a l'air fun, mais c'est con à tellement de niveaux.

Surtout que ça donne envie d'essayer. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 993 Karma: 1805 Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... 1



Ca doit être assez long, et assez désagréable.

Je pense que pour se le représenter, il faut le rapprocher de 2 experiences :

a) quand on se casse un os, on n'a pas mal tout de suite, ca met un temps à venir, un moment désagréable où on sait que ca ne va pas du tout, mais on n'est pas encore submergé par la douleur.

b) quand on est pris dans un gros rouleau qui s'effrondre (j'imagine que c'est pareil dans une avalanche), on est pris dans une grosse machine à laver qui nous retourne dans tous les sens, et on ne peut un peu rien faire, ne serait-ce parce qu'il n'y a plus vraiment ni de haut ni de bas... On attends simplement que ca se calme pour aviser et réagir.



Donc, là, si on est pris dedans, j'imagine qu'on doit rester un bon moment, pris dans le flux tel un pantin désarticulé, en sentant bien que les membres sont clairement pliés à des endroits et selon des angles où ils ne devraient pas...

L'adrénaline te donne alors 30s voir une minute de parfaite lucidité où tu sais que tu vas te noyer, que ca prendre longtemps, que ca sera douloureux, et que cela viendra s'ajouter à la douleur de tous les os réduits en miette un peu partout... Une minute où l'on doit j'imagine souhaiter être assommé rapidement (crâne éclaté ou non, peut importe), pour éviter d'être conscient pour la suite de l'aventure.



Mais je ne pense pas qu'on a le temps de réaliser que c'était très con et que c'est dommage de finir comme ca.

Enfin, si, si on n'a pas la chance d'être assommé, j'imagine qu'au milieu de la souffrance, on a le temps de se dire qu'on a merdé quelque part, sans être trop capable de situer où exactement.. A ce stade, tout devient un peu relatif finalement.



edit : et bon appétit bien sûr La vue du flux en arrière donne une idée assez précise de la façon dont on doit en mourir...Ca doit être assez long, et assez désagréable.Je pense que pour se le représenter, il faut le rapprocher de 2 experiences :a) quand on se casse un os, on n'a pas mal tout de suite, ca met un temps à venir, un moment désagréable où on sait que ca ne va pas du tout, mais on n'est pas encore submergé par la douleur.b) quand on est pris dans un gros rouleau qui s'effrondre (j'imagine que c'est pareil dans une avalanche), on est pris dans une grosse machine à laver qui nous retourne dans tous les sens, et on ne peut un peu rien faire, ne serait-ce parce qu'il n'y a plus vraiment ni de haut ni de bas... On attends simplement que ca se calme pour aviser et réagir.Donc, là, si on est pris dedans, j'imagine qu'on doit rester un bon moment, pris dans le flux tel un pantin désarticulé, en sentant bien que les membres sont clairement pliés à des endroits et selon des angles où ils ne devraient pas...L'adrénaline te donne alors 30s voir une minute de parfaite lucidité où tu sais que tu vas te noyer, que ca prendre longtemps, que ca sera douloureux, et que cela viendra s'ajouter à la douleur de tous les os réduits en miette un peu partout... Une minute où l'on doit j'imagine souhaiter être assommé rapidement (crâne éclaté ou non, peut importe), pour éviter d'être conscient pour la suite de l'aventure.Mais je ne pense pas qu'on a le temps de réaliser que c'était très con et que c'est dommage de finir comme ca.Enfin, si, si on n'a pas la chance d'être assommé, j'imagine qu'au milieu de la souffrance, on a le temps de se dire qu'on a merdé quelque part, sans être trop capable de situer où exactement.. A ce stade, tout devient un peu relatif finalement.edit : et bon appétit bien sûr Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 2355 Karma: 8557 Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa... 0 Punaise, je l’aurais pas tenté pour le coup ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.