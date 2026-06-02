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Vidéo : Il profite du débit impressionnant du barrage pour passer sous l'eau

Posté par domi13180 le 2/6/2026 11:55:32

vidéo barrage eau passage dangereux debit torrent
Après de fortes pluies aux Philippines , le débit du barrage est à son maximum. Une personne s'est dit que c'était le bon moment de tenter une expérience : passer sous l'eau.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : La rupture d'un barrage de castors
  • Vidéo : Gigantesque inondation suite à la rupture d'un barrage
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    avalon471
    Posté le: 2/6/2026 12:11  Mis à jour: 2/6/2026 12:11
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2152
    Karma: 1675
     Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa...
     0 
    C'est l'équivalent du saut à ski du barrage de Génissiat (dans l'Ain)
    Par contre je ne m'y serais pas amusé,si tu te fais choper par le courant tu finis broyé!
    Dudujones
    Posté le: 2/6/2026 13:17  Mis à jour: 2/6/2026 13:17
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/12/2004
    Envois: 451
    Karma: 462
     Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa...
     0 
    Autre vue de l'explication de mon VDD



    Pour la vidéo, c'est beaucoup de risque pour quelques clics sur internet. Ce sont les saltimbanques du XXIᵉ siècle.
    Chrys77
    Posté le: 2/6/2026 13:27  Mis à jour: 2/6/2026 13:27
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3687
    Karma: 2726
     Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa...
     0 
    ça doit plutôt être impressionnant et bien flippant la dessous
    SoBas
    Posté le: 2/6/2026 13:28  Mis à jour: 2/6/2026 13:32
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 13/4/2022
    Envois: 409
    Karma: 584
     Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa...
     0 
    Un sérieux prétendant aux Darwin Awards, lui !
    Baba-Yaga
    Posté le: 2/6/2026 13:46  Mis à jour: 2/6/2026 13:46
    #5
    Membre Premium
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 19650
    Karma: 13358
     Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa...
     0 
    Hi guys ! Thank you so much someone ibablebblou nobodybla you share blidabla obladi oblada somebody.
    gnarf2
    Posté le: 2/6/2026 13:51  Mis à jour: 2/6/2026 13:51
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 11/4/2019
    Envois: 822
    Karma: 1575
     Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa...
     0 
    Ça a l'air fun, mais c'est con à tellement de niveaux.
    Surtout que ça donne envie d'essayer.
    Wiiip
    Posté le: 2/6/2026 14:08  Mis à jour: 2/6/2026 14:09
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 31/7/2007
    Envois: 993
    Karma: 1805
     Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa...
     1 
    La vue du flux en arrière donne une idée assez précise de la façon dont on doit en mourir...

    Ca doit être assez long, et assez désagréable.
    Je pense que pour se le représenter, il faut le rapprocher de 2 experiences :
    a) quand on se casse un os, on n'a pas mal tout de suite, ca met un temps à venir, un moment désagréable où on sait que ca ne va pas du tout, mais on n'est pas encore submergé par la douleur.
    b) quand on est pris dans un gros rouleau qui s'effrondre (j'imagine que c'est pareil dans une avalanche), on est pris dans une grosse machine à laver qui nous retourne dans tous les sens, et on ne peut un peu rien faire, ne serait-ce parce qu'il n'y a plus vraiment ni de haut ni de bas... On attends simplement que ca se calme pour aviser et réagir.

    Donc, là, si on est pris dedans, j'imagine qu'on doit rester un bon moment, pris dans le flux tel un pantin désarticulé, en sentant bien que les membres sont clairement pliés à des endroits et selon des angles où ils ne devraient pas...
    L'adrénaline te donne alors 30s voir une minute de parfaite lucidité où tu sais que tu vas te noyer, que ca prendre longtemps, que ca sera douloureux, et que cela viendra s'ajouter à la douleur de tous les os réduits en miette un peu partout... Une minute où l'on doit j'imagine souhaiter être assommé rapidement (crâne éclaté ou non, peut importe), pour éviter d'être conscient pour la suite de l'aventure.

    Mais je ne pense pas qu'on a le temps de réaliser que c'était très con et que c'est dommage de finir comme ca.
    Enfin, si, si on n'a pas la chance d'être assommé, j'imagine qu'au milieu de la souffrance, on a le temps de se dire qu'on a merdé quelque part, sans être trop capable de situer où exactement.. A ce stade, tout devient un peu relatif finalement.

    edit : et bon appétit bien sûr 😃
    Bricci
    Posté le: 2/6/2026 14:41  Mis à jour: 2/6/2026 14:41
    #8
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2355
    Karma: 8557
     Re: Il profite du débit impressionnant du barrage pour pa...
     0 
    Punaise, je l’aurais pas tenté pour le coup !
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