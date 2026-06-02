Vidéo : Instant Karma pour une cliente mécontente dans une pizzaria
Posté par domi13180 le 2/6/2026 18:30:30
Une cliente mécontente a connu un moment particulièrement embarrassant dans une pizzeria.
- Vidéo (24s) : Pizza Karma
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