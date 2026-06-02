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Vidéo : Instant Karma pour une cliente mécontente dans une pizzaria

Posté par domi13180 le 2/6/2026 18:30:30

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Une cliente mécontente a connu un moment particulièrement embarrassant dans une pizzeria.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Bricci
    Posté le: 2/6/2026 18:56  Mis à jour: 2/6/2026 18:56
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2362
    Karma: 8568
     Re: Instant Karma pour une cliente mécontente dans une pi...
     0 
    Le pire c’est qu’elle a dû se faire super mal ! (La réaction du mec de droite…😂)
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