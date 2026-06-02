

Vidéo : Instant Karma pour une cliente mécontente dans une pizzaria Posté par domi13180

Une cliente mécontente a connu un moment particulièrement embarrassant dans une pizzeria.



Vidéo (24s) : Pizza Karma





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