Vidéo : Un homme nourrie des raies (Îles Canaries)
Posté par Kilroy1 le 3/6/2026 10:58:58
Sur un port de l'île de La Gomera, un pêcheur à la retraite nourrit des raies.
- Vidéo (47s) : Nourrir une raie
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