Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2026
Membre Points
1 domi131802605
2 Kilroy11896
3 FMJ651764
4 Wiliwilliam1294
5 Daniellou678
6 MYRRZINN550
7 alfosynchro496
8 Crazy-13495
9 Baba-Yaga321
10 Asmodee88306

Vidéo : Un homme nourrie des raies (Îles Canaries)

Posté par Kilroy1 le 3/6/2026 10:58:58

vidéo raie homme pecheur nourrir quai seau
Sur un port de l'île de La Gomera, un pêcheur à la retraite nourrit des raies.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Cyril Chauquet se pique avec le dard d'une raie
  • Vidéo : La raie Mobula fait des plats pour attirer un partenaire
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Chrys77
    Posté le: 3/6/2026 11:19  Mis à jour: 3/6/2026 11:21
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3690
    Karma: 2736
     Re: Un homme nourrie des raies (Îles Canaries)
     1 
    Elle reste bien sagement sur le coté ! 
    (normal pour une raie)
    Yazguen
    Posté le: 3/6/2026 11:43  Mis à jour: 3/6/2026 11:43
    #2
    Membre Premium
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 16240
    Karma: 17270
     Re: Un homme nourrie des raies (Îles Canaries)
     0 
    Il parait que dans certains clubs réservés aux hommes les raies sont nourries mais pas de la même manière
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.