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Vidéo : La vidéo du carambolage d'Antibes filmé par la dashcam d'une Tesla

Posté par Koreus le 3/6/2026 14:55:42

vidéo carambolage camion voiture tesla dashcam collision france
Le carambolage d'Antibes a été filmé par la dashcam d'une des voitures. Merci à Gizmo091 pour la vidéo dans les commentaires.




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    Auteur Conversation
    morganiser
    Posté le: 3/6/2026 15:03  Mis à jour: 3/6/2026 15:03
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 24/7/2007
    Envois: 263
    Karma: 126
     Re: La vidéo du carambolage d'Antibes filmé par la d...
     0 
    Les assurances vont se réjouir
    Selvagor
    Posté le: 3/6/2026 16:44  Mis à jour: 3/6/2026 16:44
    #2
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 17/11/2018
    Envois: 74
    Karma: 86
     Re: La vidéo du carambolage d'Antibes filmé par la d...
     0 
    La faute du motard encore une fois avec sa moto de 44T.
    zorgOne
    Posté le: 3/6/2026 17:23  Mis à jour: 3/6/2026 17:23
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 465
    Karma: 637
     Re: La vidéo du carambolage d'Antibes filmé par la d...
     0 
    Est-ce déplacé de lui faire signer le constat ?
    poiuytreza525
    Posté le: 4/6/2026 0:31  Mis à jour: 4/6/2026 0:31
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3893
    Karma: 1311
     Re: La vidéo du carambolage d'Antibes filmé par la d...
     0 
    Pourquoi les voitures se collent toujours le plus possible dans les bouchons ? Vraie utilité ?
    Haut de page Haut  
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