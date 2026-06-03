

Vidéo : La vidéo du carambolage d'Antibes filmé par la dashcam d'une Tesla Posté par Koreus

Le carambolage d'Antibes a été filmé par la dashcam d'une des voitures. Merci à Gizmo091 pour la vidéo dans les commentaires.



Vidéo (29s) : Le carambolage d'Antibes filmé par une dashcam





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