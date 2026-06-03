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Vidéo : Réponse à un mauvais geste

Posté par Bricci le 3/6/2026 15:50:17

vidéo doigt honneur arbre reponse
Pas grand chose à dire sur cette vidéo, juste un mec qui fait un doigt d'honneur qui je pense est justifié.




Sur le même sujet :
  • Image : Un singe fait un doigt
  • Vidéo : Doigt d'honneur avec le pied
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Batfly
    Posté le: 3/6/2026 15:56  Mis à jour: 3/6/2026 15:56
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/8/2023
    Envois: 104
    Karma: 247
     Re: Réponse à un mauvais geste
     0 
    Fuck-you-Groot
    Gregfly
    Posté le: 3/6/2026 16:26  Mis à jour: 3/6/2026 16:26
    #2
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 17/1/2023
    Envois: 11
     Re: Réponse à un mauvais geste
     0 
    J'ai dû la revoir une deuxième fois pour comprendre..
    p_bapt
    Posté le: 3/6/2026 17:31  Mis à jour: 3/6/2026 17:31
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2014
    Envois: 113
    Karma: 162
     Re: Réponse à un mauvais geste
     0 
    😂
    Interfector
    Posté le: 3/6/2026 17:41  Mis à jour: 3/6/2026 17:41
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 20/4/2014
    Envois: 1764
    Karma: 1946
     Re: Réponse à un mauvais geste
     2 
    Faut faire gaffe quand meme quand tu fais ca, ca peut vite degenerer et sentir le sapin si ca tourne mal.
    poiuytreza525
    Posté le: 4/6/2026 0:29  Mis à jour: 4/6/2026 0:29
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3893
    Karma: 1311
     Re: Réponse à un mauvais geste
     0 
    Héhé
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