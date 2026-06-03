

Vidéo : Réponse à un mauvais geste Posté par Bricci

Pas grand chose à dire sur cette vidéo, juste un mec qui fait un doigt d'honneur qui je pense est justifié.



Vidéo (6s) : Un doigt d'honneur justifié





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Image : Un singe fait un doigt Vidéo : Doigt d'honneur avec le pied Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Batfly Je m'installe Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 104 Karma: 247 Re: Réponse à un mauvais geste Re: Réponse à un mauvais geste 0 Fuck-you-Groot Gregfly Je viens d'arriver Inscrit le: 17/1/2023 Envois: 11 Re: Réponse à un mauvais geste Re: Réponse à un mauvais geste 0 J'ai dû la revoir une deuxième fois pour comprendre.. p_bapt Je m'installe Inscrit le: 17/4/2014 Envois: 113 Karma: 162 Re: Réponse à un mauvais geste Re: Réponse à un mauvais geste 0 Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1764 Karma: 1946 Re: Réponse à un mauvais geste Re: Réponse à un mauvais geste 2 Faut faire gaffe quand meme quand tu fais ca, ca peut vite degenerer et sentir le sapin si ca tourne mal. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3893 Karma: 1311 Re: Réponse à un mauvais geste Re: Réponse à un mauvais geste 0 Héhé Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.