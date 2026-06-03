Vidéo : Réponse à un mauvais geste
Posté par Bricci le 3/6/2026 15:50:17
Pas grand chose à dire sur cette vidéo, juste un mec qui fait un doigt d'honneur qui je pense est justifié.
- Vidéo (6s) : Un doigt d'honneur justifié
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Vidéo : Réponse à un mauvais geste
Posté par Bricci le 3/6/2026 15:50:17
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