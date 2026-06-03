

Vidéo : Le potier ukrainien Vladik Oladik en action Posté par Kilroy1

Le potier ukrainien Vladik Oladik maitrise le tour



Vidéo (57s) : Potier Pro





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(et c'est tout son art!) Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 277 Karma: 1149 Re: Le potier ukrainien Vladik Oladik en action Re: Le potier ukrainien Vladik Oladik en action 0

A chaque fois que j'entends cette musique maintenant... A chaque fois que j'entends cette musique maintenant... EmpereurZorg Je m'installe Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 159 Karma: 408 Re: Le potier ukrainien Vladik Oladik en action Re: Le potier ukrainien Vladik Oladik en action 4

@Tempo123

Ca n'a pas l'air très compliqué ce qu'il fait



(et c'est tout son art!)

Faut quand même être argile de ses doigts Citation :Faut quand même être argile de ses doigts Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.