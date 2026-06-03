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Vidéo : Le potier ukrainien Vladik Oladik en action

Posté par Kilroy1 le 3/6/2026 16:41:52

vidéo poterie ceramique argile tour pro
Le potier ukrainien Vladik Oladik maitrise le tour




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Série de gaffes en poterie
  • Vidéo : Dessins d'argile sur un tour de potier
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Tempo123
    Posté le: 3/6/2026 18:25  Mis à jour: 3/6/2026 18:25
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 7/9/2020
    Envois: 518
    Karma: 1792
     Re: Le potier ukrainien Vladik Oladik en action
     1 
    Ca n'a pas l'air très compliqué ce qu'il fait

    (et c'est tout son art!)
    Stromtooper
    Posté le: 3/6/2026 18:50  Mis à jour: 3/6/2026 18:50
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 10/2/2021
    Envois: 277
    Karma: 1149
     Re: Le potier ukrainien Vladik Oladik en action
     0 

    A chaque fois que j'entends cette musique maintenant...
    EmpereurZorg
    Posté le: 3/6/2026 19:47  Mis à jour: 3/6/2026 19:47
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/4/2012
    Envois: 159
    Karma: 408
     Re: Le potier ukrainien Vladik Oladik en action
     4 
    Citation :

    @Tempo123
    Ca n'a pas l'air très compliqué ce qu'il fait

    (et c'est tout son art!)

    Faut quand même être argile de ses doigts
    Haut de page Haut  
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