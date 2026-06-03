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Vidéo : Un photographe filme une spectaculaire invasion de farfadets rouges au-dessus d’un orage

Posté par Koreus le 3/6/2026 17:24:20

vidéo farfadet orage eclair phenomene atmospherique sylphe rouge
Au Tibet, un photographe filme des farfadets, un phénomène atmosphérique rare




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    Auteur Conversation
    EndymionRaul
    Posté le: 3/6/2026 19:13  Mis à jour: 3/6/2026 19:13
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 16/10/2019
    Envois: 1409
    Karma: 1414
     Re: Un photographe filme une spectaculaire invasion de fa...
     3 
    Sûrement un problème de carte graphique.
    chocobo12
    Posté le: 3/6/2026 19:32  Mis à jour: 3/6/2026 19:32
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/9/2014
    Envois: 852
    Karma: 1056
     Re: Un photographe filme une spectaculaire invasion de fa...
     1 
    Mouer j'ai déjà vu quelques épisodes, et ca fini pas très bien quand ca apparait !
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