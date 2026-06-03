

Vidéo : Un photographe filme une spectaculaire invasion de farfadets rouges au-dessus d’un orage Posté par Koreus

Au Tibet, un photographe filme des farfadets, un phénomène atmosphérique rare



Vidéo (27s) : Farfadets rouges au-dessus d'un orage (Tibet)





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