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Vidéo : Kev Adams ovationné à l'émission America's Got Talent

Posté par Wiliwilliam le 4/6/2026 10:45:51

vidéo kev adams america got talent emission sketch humour humoriste
Les juges se demandent s'il ne s'agit pas du "meilleur humoriste jamais vu dans l’émission".




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Kev Adams se fait clasher par un humoriste
  • Vidéo : Sodo, la parodie de la série télé Soda par Groland
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Bricci
    Posté le: 4/6/2026 10:52  Mis à jour: 4/6/2026 10:57
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2378
    Karma: 8602
     Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ...
     1 
    On l'aime ou ne l'aime pas mais là, il réalise parfaitement un exercice hyper difficile, qui plus est dans une autre langue... bravo ! (Edit : ah ben oui, c'est ce qu'ils disent, j'avais pas tout vu :-O)
    Yazguen
    Posté le: 4/6/2026 11:37  Mis à jour: 4/6/2026 11:42
    #2
    Membre Premium
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 16244
    Karma: 17269
     Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ...
     2 
    @Bricci

    Tu vas être déçu 😅

    "C'est encore PIRE que je le pensais, Kev Adams recycle son sketch du "Wanna Hang Ouuuut" depuis littéralement 8 ANS ! 8 ANS !!!!

    Le mec a trouvé un glitch et personne n'est au courant.

    Source de la vidéo de 2017 https://youtube.com/watch?v=Fc2k9jqSkNI&t=19s

    Et merci à @jmsaulnier pour sa trouvaille"





    "Alexandre Hervaud / @alexhervaud.bsky.social
    @AlexHervaud
    Kev Adams était donc hier en prime à America's Got Talent, et il a pipoté de ooooouf, faisant croire au jury qu'il ne parlait pas un mot d'anglais "il y a encore 4 ans",
    alors qu'il a joué (en anglais) un 2nd rôle dans The Spy Whot Dumped Me...en 2018"
    nakag
    Posté le: 4/6/2026 11:41  Mis à jour: 4/6/2026 11:41
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 30/11/2011
    Envois: 970
    Karma: 2260
    En ligne !
     Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ...
     0 
    @Yazguen Citation :
    Le mec a trouvé un glitch et personne n'est au courant.

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Wiiip
    Posté le: 4/6/2026 11:48  Mis à jour: 4/6/2026 11:48
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 31/7/2007
    Envois: 995
    Karma: 1809
     Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ...
     0 
    Pour le coup, on ne va pas s'en plaindre ...
    Déjà parce que son départ ne va pas me manquer.
    Et puis parce que ca fait du bien que la culture francophone s'exportent un peu plus.
    Bricci
    Posté le: 4/6/2026 11:55  Mis à jour: 4/6/2026 11:55
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 2378
    Karma: 8602
     Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ...
     0 
    @Yazguen Bah merde alors, trop naïf que je suis... Bon, on verra si l'émission s'en rend compte...décevant. (Ceci dit, même huit ans après, je ne suis pas sûr de pouvoir faire aussi bien devant autant de monde !)
    Nutell_moi
    Posté le: 4/6/2026 13:13  Mis à jour: 4/6/2026 13:13
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 13/11/2013
    Envois: 2135
    Karma: 3429
     Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ...
     0 
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