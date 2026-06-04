Vidéo : Kev Adams ovationné à l'émission America's Got Talent

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Bricci
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Posté le: 4/6/2026 10:52 Mis à jour: 4/6/2026 10:57
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Je masterise !
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Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ...
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On l'aime ou ne l'aime pas mais là, il réalise parfaitement un exercice hyper difficile, qui plus est dans une autre langue... bravo ! (Edit : ah ben oui, c'est ce qu'ils disent, j'avais pas tout vu :-O)
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Yazguen
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Posté le: 4/6/2026 11:37 Mis à jour: 4/6/2026 11:42
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Membre Premium
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Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ...
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@Bricci
Tu vas être déçu "C'est encore PIRE que je le pensais, Kev Adams recycle son sketch du "Wanna Hang Ouuuut" depuis littéralement 8 ANS ! 8 ANS !!!!
Le mec a trouvé un glitch et personne n'est au courant.
Source de la vidéo de 2017 https://youtube.com/watch?v=Fc2k9jqSkNI&t=19s
Et merci à @jmsaulnier pour sa trouvaille""Alexandre Hervaud / @alexhervaud.bsky.social
@AlexHervaud
Kev Adams était donc hier en prime à America's Got Talent, et il a pipoté de ooooouf, faisant croire au jury qu'il ne parlait pas un mot d'anglais "il y a encore 4 ans",
alors qu'il a joué (en anglais) un 2nd rôle dans The Spy Whot Dumped Me...en 2018"
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nakag
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Posté le: 4/6/2026 11:41 Mis à jour: 4/6/2026 11:41
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Je suis accro
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En ligne !
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Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ...
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Wiiip
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Posté le: 4/6/2026 11:48 Mis à jour: 4/6/2026 11:48
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Je suis accro
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Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ...
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Pour le coup, on ne va pas s'en plaindre ...
Déjà parce que son départ ne va pas me manquer.
Et puis parce que ca fait du bien que la culture francophone s'exportent un peu plus.
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Bricci
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Posté le: 4/6/2026 11:55 Mis à jour: 4/6/2026 11:55
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Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ...
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@Yazguen Bah merde alors, trop naïf que je suis... Bon, on verra si l'émission s'en rend compte...décevant. (Ceci dit, même huit ans après, je ne suis pas sûr de pouvoir faire aussi bien devant autant de monde !)
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Nutell_moi
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Posté le: 4/6/2026 13:13 Mis à jour: 4/6/2026 13:13
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Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ...
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