

Vidéo : Kev Adams ovationné à l'émission America's Got Talent Posté par Wiliwilliam

Les juges se demandent s'il ne s'agit pas du "meilleur humoriste jamais vu dans l’émission".



Vidéo (6mn29s) : Kev Adams à America's Got Talent





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Tu vas être déçu



"C'est encore PIRE que je le pensais, Kev Adams recycle son sketch du "Wanna Hang Ouuuut" depuis littéralement 8 ANS ! 8 ANS !!!!



Le mec a trouvé un glitch et personne n'est au courant.



Source de la vidéo de 2017 https://youtube.com/watch?v=Fc2k9jqSkNI&t=19s



Et merci à @jmsaulnier pour sa trouvaille"



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"Alexandre Hervaud / @alexhervaud.bsky.social

@AlexHervaud

Kev Adams était donc hier en prime à America's Got Talent, et il a pipoté de ooooouf, faisant croire au jury qu'il ne parlait pas un mot d'anglais "il y a encore 4 ans",

alors qu'il a joué (en anglais) un 2nd rôle dans The Spy Whot Dumped Me...en 2018" Tu vas être déçu nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 970 Karma: 2260 En ligne ! Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ... Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ... 0 Yazguen Citation : Le mec a trouvé un glitch et personne n'est au courant.

Citation : Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 995 Karma: 1809 Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ... Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ... 0 Pour le coup, on ne va pas s'en plaindre ...

Déjà parce que son départ ne va pas me manquer.

Et puis parce que ca fait du bien que la culture francophone s'exportent un peu plus. Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 2378 Karma: 8602 Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ... Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ... 0 @Yazguen Bah merde alors, trop naïf que je suis... Bon, on verra si l'émission s'en rend compte...décevant. (Ceci dit, même huit ans après, je ne suis pas sûr de pouvoir faire aussi bien devant autant de monde !) Nutell_moi Je masterise ! Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 2135 Karma: 3429 Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ... Re: Kev Adams ovationné à l'émission America's ... 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.