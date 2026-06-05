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Vidéo : Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'un enfant pendant une démonstration

Posté par Daniellou le 5/6/2026 13:18:13

vidéo robot enfant attaque ventre demonstration unitree chine
En Chine, un robot humanoïde donne accidentellement un coup de pied à un enfant pendant une démonstration d’arts martiaux




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un robot s'éclate au départ d'un course
  • Vidéo : Robot Nutshot
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    shojo
    Posté le: 5/6/2026 13:38  Mis à jour: 5/6/2026 13:38
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 207
    Karma: 441
     Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
     0 
    La sécurité avec ces robots est parfois prise un peu à la légère : certains les saisissent par les aisselles alors qu’ils sont encore activés. Malgré le buzz, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des jouets.
    EndymionRaul
    Posté le: 5/6/2026 13:42  Mis à jour: 5/6/2026 13:43
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 16/10/2019
    Envois: 1410
    Karma: 1417
     Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
     0 
    Ce n'est que le début. Un jour ils seront programmés pour ça.
    Dudujones
    Posté le: 5/6/2026 13:47  Mis à jour: 5/6/2026 13:47
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/12/2004
    Envois: 452
    Karma: 465
     Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
     1 
    Même pas une excuse de sa part après cette erreur flagrante ! On dirait qu'il n'a pas de cœur, ce robot ! 😛
    ThomGamer
    Posté le: 5/6/2026 13:49  Mis à jour: 5/6/2026 13:49
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1946
    Karma: 3938
     Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
     1 
    Je ne vois pas de coup accidentel, le robot protège la zone à défendre conformément à sa programmation.

    Le mioche réfléchira à 2 fois avant de franchir le périmètre de sécurité.

    Je vous rassure le petit 约翰 康纳 VA très bien.
    MYRRZINN
    Posté le: 5/6/2026 13:51  Mis à jour: 5/6/2026 13:51
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 3132
    Karma: 5560
     Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
     0 
    Isaac Asimov a dit que des conneries. Oui, un robot a le droit et le devoir de détruire un être humain. On le constate malheureusement sur les nouveaux champs de conflits militaires.
    Baba-Yaga
    Posté le: 5/6/2026 13:54  Mis à jour: 5/6/2026 13:54
    #6
    Membre Premium
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 19668
    Karma: 13379
     Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
     0 
    Citation :

    @ThomGamer
    Je ne vois pas de coup accidentel, le robot protège la zone à défendre conformément à sa programmation.

    Je vois pas de corde, ni de barrière, ni personne pour surveiller. Je vois juste un tapis moche et un robot moche.
    MYRRZINN
    Posté le: 5/6/2026 13:55  Mis à jour: 5/6/2026 13:55
    #7
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 3132
    Karma: 5560
     Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
     0 
    @EndymionRaul
    C'est depuis 2022 le cas. "Terminator" est déjà là.
    ThomGamer
    Posté le: 5/6/2026 13:58  Mis à jour: 5/6/2026 13:58
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1946
    Karma: 3938
     Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
     0 
    @Baba-Yaga

    C'était du second degré 😉

    Il y a bien un opérateur mais j'imagine qu'il n'était pas très attentif aux mouvements du robot.
    Haut de page Haut  
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