Vidéo : Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'un enfant pendant une démonstration

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shojo
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Posté le: 5/6/2026 13:38 Mis à jour: 5/6/2026 13:38
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Inscrit le: 12/1/2017
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Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
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La sécurité avec ces robots est parfois prise un peu à la légère : certains les saisissent par les aisselles alors qu’ils sont encore activés. Malgré le buzz, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des jouets.
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EndymionRaul
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Posté le: 5/6/2026 13:42 Mis à jour: 5/6/2026 13:43
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Je suis accro
Inscrit le: 16/10/2019
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Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
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Ce n'est que le début. Un jour ils seront programmés pour ça.
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Dudujones
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Posté le: 5/6/2026 13:47 Mis à jour: 5/6/2026 13:47
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Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
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Même pas une excuse de sa part après cette erreur flagrante ! On dirait qu'il n'a pas de cœur, ce robot !
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ThomGamer
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Posté le: 5/6/2026 13:49 Mis à jour: 5/6/2026 13:49
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Je suis accro
Inscrit le: 5/9/2006
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Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
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Je ne vois pas de coup accidentel, le robot protège la zone à défendre conformément à sa programmation.
Le mioche réfléchira à 2 fois avant de franchir le périmètre de sécurité.
Je vous rassure le petit 约翰 康纳 VA très bien.
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MYRRZINN
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Posté le: 5/6/2026 13:51 Mis à jour: 5/6/2026 13:51
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Je masterise !
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Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
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Isaac Asimov a dit que des conneries. Oui, un robot a le droit et le devoir de détruire un être humain. On le constate malheureusement sur les nouveaux champs de conflits militaires.
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Baba-Yaga
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Posté le: 5/6/2026 13:54 Mis à jour: 5/6/2026 13:54
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Membre Premium
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Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
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Citation :
@ThomGamer
Je ne vois pas de coup accidentel, le robot protège la zone à défendre conformément à sa programmation.
Je vois pas de corde, ni de barrière, ni personne pour surveiller. Je vois juste un tapis moche et un robot moche.
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MYRRZINN
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Posté le: 5/6/2026 13:55 Mis à jour: 5/6/2026 13:55
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Je masterise !
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Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
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@EndymionRaul
C'est depuis 2022 le cas. "Terminator" est déjà là.
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ThomGamer
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Posté le: 5/6/2026 13:58 Mis à jour: 5/6/2026 13:58
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Je suis accro
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Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'...
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@Baba-Yaga
C'était du second degré
Il y a bien un opérateur mais j'imagine qu'il n'était pas très attentif aux mouvements du robot.
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