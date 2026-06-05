

Vidéo : Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'un enfant pendant une démonstration Posté par Daniellou

En Chine, un robot humanoïde donne accidentellement un coup de pied à un enfant pendant une démonstration d’arts martiaux



Vidéo (35s) : Un robot frappe un enfant





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Le mioche réfléchira à 2 fois avant de franchir le périmètre de sécurité.



Je vous rassure le petit 约翰 康纳 VA très bien. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 3132 Karma: 5560 Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'... Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'... 0 Isaac Asimov a dit que des conneries. Oui, un robot a le droit et le devoir de détruire un être humain. On le constate malheureusement sur les nouveaux champs de conflits militaires. Baba-Yaga Membre Premium Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 19668 Karma: 13379 Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'... Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'... 0

@ThomGamer

Je ne vois pas de coup accidentel, le robot protège la zone à défendre conformément à sa programmation.



Je vois pas de corde, ni de barrière, ni personne pour surveiller. Je vois juste un tapis moche et un robot moche. Citation :Je vois pas de corde, ni de barrière, ni personne pour surveiller. Je vois juste un tapis moche et un robot moche. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 3132 Karma: 5560 Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'... Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'... 0 @EndymionRaul

C'est depuis 2022 le cas. "Terminator" est déjà là. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1946 Karma: 3938 Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'... Re: Un robot donne un coup de pied dans le ventre d'... 0 Baba-Yaga



C'était du second degré



Il y a bien un opérateur mais j'imagine qu'il n'était pas très attentif aux mouvements du robot. C'était du second degréIl y a bien un opérateur mais j'imagine qu'il n'était pas très attentif aux mouvements du robot. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.