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Vidéo : Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais se loupe

Posté par domi13180 le 5/6/2026 14:22:50

vidéo ours arbre grattage dos chute fail
Dans une forêt, un ours a trouvé un bel arbre pour se gratter le dos...




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un homme dans un arbre cerné par des ours
  • Vidéo : Un ours dans un arbre fait caca sur un chasseur
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Yazguen
    Posté le: 5/6/2026 14:30  Mis à jour: 5/6/2026 14:30
    #1
    Membre Premium
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 16248
    Karma: 17278
     Re: Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais s...
     0 
    Of cOurse que certains ours sont bébêtes
    ThomGamer
    Posté le: 5/6/2026 14:54  Mis à jour: 5/6/2026 14:54
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1946
    Karma: 3938
     Re: Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais s...
     0 
    Cette vidéo vous ai offert par la GoPro de Régis le cycliste qui cherchait son chien.
    ablator
    Posté le: 5/6/2026 16:00  Mis à jour: 5/6/2026 16:00
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2035
    Karma: 3792
    En ligne !
     Re: Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais s...
     0 
    Bukowski
    Posté le: 5/6/2026 16:03  Mis à jour: 5/6/2026 16:03
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 12/7/2021
    Envois: 683
    Karma: 1374
     Re: Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais s...
     0 
    Je déteste quand ça m'arrive.
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