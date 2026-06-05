

Vidéo : Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais se loupe Posté par domi13180

Dans une forêt, un ours a trouvé un bel arbre pour se gratter le dos...



Vidéo (13s) : Un ours se gratte le dos contre un arbre #FAIL





Sur le même sujet :

Vidéo : Un homme dans un arbre cerné par des ours Vidéo : Un ours dans un arbre fait caca sur un chasseur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Yazguen Membre Premium Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 16248 Karma: 17278 Re: Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais s... Re: Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais s... 0 Of cOurse que certains ours sont bébêtes ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1946 Karma: 3938 Re: Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais s... Re: Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais s... 0 Cette vidéo vous ai offert par la GoPro de Régis le cycliste qui cherchait son chien. ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2035 Karma: 3792 En ligne ! Re: Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais s... Re: Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais s... 0 Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 683 Karma: 1374 Re: Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais s... Re: Un ours veut se frotter le dos contre un arbre mais s... 0 Je déteste quand ça m'arrive. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.