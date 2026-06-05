Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°595 un zap de 32 vidéos insolites
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 32 vidéos compilées en 9 minutes avec des fails en série.
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Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (9mn14s) : Koreusity n°595
Videos:
01 - Parasols pour voitures - [vidéo]
02 - Des hooligans au comptoir - [vidéo]
03 - Corner par vent fort - [vidéo]
04 - Optimiser le temps d'attente au passage piéton - [vidéo]
05 - Des coupes de cheveux qui coupent - [vidéo]
06 - Du foot comme on aime (bis) - [vidéo]
07 - Maison baladeuse - [vidéo]
08 - Quartz hypnotique - [vidéo]
09 - Forcément quand on joue avec ses boules... - [vidéo]
10 - S'entraîner pour son chien - [vidéo]
11 - Traverser les pieds au sec - [vidéo]
12 - Eruption volcanique filmée d'un drone - [vidéo]
13 - Joli tricycle - [vidéo]
14 - Jetpack bon marché - [vidéo]
15 - Gloire à la lumière toute puissante ! - [vidéo]
16 - Activer le réveil matin - [vidéo]
17 - Un ours moderne s'apprête à prendre son repas - [vidéo]
18 - Terrain de basket de la finale NBA - [vidéo]
19 - Le Botafumeiro - [vidéo]
20 - FAIL avion - [vidéo]
21 - Un chaton courageux mais pas trop - [vidéo]
22 - Laser de la force - [vidéo]
23 - Opération roller coaster pour son chat - [vidéo]
24 - Islande : progression du magma sur la neige - [vidéo]
25 - C’est chaud une coccinelle ! - [vidéo]
26 - Une jeune femme vous fait un cadeau pour vous souhaiter une bonne journée - [vidéo]
27 - Copier / Coller Will Ferrell / Chad Smith - [vidéo]
28 - Préparer à manger dans les wc - [vidéo]
29 - Chat vs Lézard en plastique - [vidéo]
30 - Chien hyper agressif envers un cycliste - [vidéo]
31 - Alain Chabat feat. Mosimann - [vidéo]
32 - Vive les cadeaux - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
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