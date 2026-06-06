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Vidéo : Il réalise une impressionnante figure de hopak ukrainien

Posté par corent2 le 6/6/2026 15:43:55

vidéo danse jambe technique danseur
19 ans d'entrainement, pour 39 secondes de souffrances...




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    gnarf2
    Posté le: 6/6/2026 16:28  Mis à jour: 6/6/2026 16:28
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 11/4/2019
    Envois: 826
    Karma: 1578
     Re: Il réalise une impressionnante figure de hopak ukrain...
     0 
    Les danses folkloriques, ça me dépasse.
    Ça me fait penser à la Tourte de Saint Grotus si vous vous rappelez de Malcolm.
    Baba-Yaga
    Posté le: 6/6/2026 16:45  Mis à jour: 6/6/2026 16:45
    #2
    Membre Premium
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 19674
    Karma: 13381
    En ligne !
     Re: Il réalise une impressionnante figure de hopak ukrain...
     0 
    Je vais lui chercher une rotule, je reviens.
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