

Vidéo : Il réalise une impressionnante figure de hopak ukrainien Posté par corent2

19 ans d'entrainement, pour 39 secondes de souffrances...



Vidéo (39s) : Joli jeu de jambes pour ce danseur ukrainien





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Vidéo : L'Ensemble de Ballet Beriozka Vidéo : Chorégraphie synchronisée avec les bras Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 826 Karma: 1578 Re: Il réalise une impressionnante figure de hopak ukrain... Re: Il réalise une impressionnante figure de hopak ukrain... 0 Les danses folkloriques, ça me dépasse.

Ça me fait penser à la Tourte de Saint Grotus si vous vous rappelez de Malcolm. Baba-Yaga Membre Premium Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 19674 Karma: 13381 En ligne ! Re: Il réalise une impressionnante figure de hopak ukrain... Re: Il réalise une impressionnante figure de hopak ukrain... 0 Je vais lui chercher une rotule, je reviens. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.