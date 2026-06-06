Vidéo : Il réalise une impressionnante figure de hopak ukrainien
Posté par corent2 le 6/6/2026 15:43:55
19 ans d'entrainement, pour 39 secondes de souffrances...
- Vidéo (39s) : Joli jeu de jambes pour ce danseur ukrainien
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Vidéo : Il réalise une impressionnante figure de hopak ukrainien
Posté par corent2 le 6/6/2026 15:43:55
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